Зеленский раскрыл, что дальнобойные ATACMS нужны для ударов по Крыму

Пуск ракеты ATACMS

Фото: Армия США

Украина могла бы использовать ракеты ATACMS в дальнобойной модификации для нанесения ударов по военным аэродромам и другим целям в Крыму. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американской газете Washington Post.

«Когда Россия будет знать, что мы можем уничтожить эти самолеты, они (Вооруженные силы РФ — прим. Т-и) не будут атаковать из Крыма. Это как с морским флотом. Мы вытеснили их из наших территориальных вод. <...> Теперь мы вытесним их из аэропортов в Крыму», — поделился Зеленский своим пониманием того, как российская сторона использует полуостров для военных целей, и возможных перспектив.

Журналист при этом поинтересовался, правдивы ли слухи, что дальнобойные ракеты уже отправились из Соединенных Штатов. Зеленский рассмеялся и отметил, что не может раскрывать эту информацию, но пока их на Украине нет.

ATACMS (Army Tactical Missile System, «Армейский тактический ракетный комплекс» в переводе) — это оперативно-тактические баллистические ракеты, разработанные корпорацией Lockheed Martin. Они могут запускаться с помощью переданных Украине реактивных систем залпового огня (M270 MLRS и M142 HIMARS). Ракеты последних версий способны поражать цель на расстоянии до 310 километров.

В октябре 2023 года Вооруженные силы Украины получили ракеты Block 1 дальностью 165 километров и применили их в Запорожской области. В середине марта газета Wall Street Journal узнала, что сейчас власти США рассматривают возможность поставок ракет с дальностью полета примерно в 300 километров, хотя в Пентагоне это пока не подтвердили.