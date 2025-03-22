В Бавлинском районе РТ провели ифтар для родных бойцов СВО

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

В мечети села Исергапово Бавлинского района состоялся благотворительный ифтар, организованный сельским поселением. На ифтаре собрались сельчане, также были приглашены родные, жены и матери, чьи внуки, мужья и сыновья защищают родину в зоне проведения СВО. С начала священного месяца Рамадан сегодняшний ифтар – 19-й по счету.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы района Ринат Хамидуллин, имам-мухтасиб района Анвар Хамитов и Нурислам Хабипов.

«2025 год объявлен в России Годом Героев Отечества. В этом году все мероприятия проходят именно под таким девизом», – говорит имам-хатыб села Камиль Шамсуаров.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Он приветствовал всех гостей, рассказал вагаз. Затем его продолжил Анвар Хамитов и совершил дуа.

В ходе мероприятия близким людям бойцов СВО вручили подарки от главы сельского поселения.

«Желаем терпения и здоровья родным и близким, чьи мужья, сыновья находятся на специальной военной операции. Мы все ждем их возвращения живыми и здоровыми», – сказал глава сельского поселения Айдар Аглиуллин.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

От имени матерей участников спецоперации Роза Гафиятуллина выразила благодарность организаторам ифтара и руководителям района.

Богоугодная встреча продолжилась в местном кафе села и собрала более 60 человек. Аксакалы и абыстаи мечети планируют продолжать проводить ифтары каждый день до конца месяца Рамадан.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.