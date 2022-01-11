В Австралии люди опустошают полки магазинов из-за «омикрона»

Из-за распространения нового омикрон-штамма коронавируса полки магазинов в Австралии пустеют, так как местные жители покупают товары первой необходимости и продукты про запас. Об этом сообщил телеканал RT.

Отмечается, что службам логистики не хватает водителей.

Кроме того, в магазинах уже ограничили продажи туалетной бумаги, обезболивающих и мяса.

Также из-за сложностей в поставке продуктов проблемы возникли у крупной сети фаст-фуд ресторанов быстрого питания KFC.

Ранее в Австралии начали прививочную кампанию от коронавируса для детей в возрасте 5-11 лет вакциной Pfizer, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

Во многих странах вводятся дополнительные ограничения.

Ранее эксперт в области вирусологии заявил о том, что этот вариант коронавируса способен объединяться с другими видами инфекций, если они находятся в организме одновременно с ним.