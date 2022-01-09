Вирусолог: Омикрон-штамм может объединяться с другими видами инфекций

Новый штамм коронавируса «омикрон» может объединяться с другими видами инфекций при одновременном нахождении в организме, заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт напомнил о том, что еще около месяца назад доминирующим в мире был штамм коронавируса «дельта», но потом его начал вытеснять «омикрон».

«Но пока он это делает, безусловно, будут случаи одновременного заражения двумя вариантами одного и того же человека», — объяснил Чепурнов.

Вирусолог отметил, что «омикрон» способен «выхватить» целый фрагмент другого вируса, в частности, простудного.

«Он три буквы выхватил. Это единый кусок, но уже вставка. <...> Здесь захват фрагмента генома другого вируса. Это то, чем значительно отличается „омикрон“. Не только обилием мутации, но и тем, что в нем есть вставка», — сказал вирусолог.

Чепурнов обратил внимание на то, что предыдущие штаммы образовывались со сменой одной «буквы», изменяя лишь аминокислоту, а не геном.

По мнению специалиста, вставка из другого вируса в «омикроне» может указывать на способность этого штамма обмениваться генетическим материалом с другими вариантами коронавируса.

Ранее на Кипре был впервые обнаружен гибридный вариант «дельта» и «омикрон» штаммов.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Распространение «омикрона» началось с Ботсваны. Ученые полагают, что это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят оптимистичные прогнозы, так как штамм пока не привел к усложнению течения болезни либо росту летальных исходов.