В Швеции вводят новые ограничения из-за коронавируса

Распространение коронавирусной инфекции в Швеции находится на «исторически высоком уровне» и в связи с этим вводятся новые ограничения, заявили в Правительстве страны. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы.

Теперь предприятия общепита должны будут закрываться не позже 23:00.

Также университетам рекомендуется перевести всех студентов на дистанционное обучение.

А на всех массовых мероприятиях будут проверяться сертификаты о вакцинации.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла его «вызывающим беспокойство» и дала название по греческой букве «омикрон».

Во многих странах вводятся дополнительные ограничения.

Ранее эксперт в области вирусологии заявил о том, что этот вариант коронавируса способен объединяться с другими видами инфекций, если они находятся в организме одновременно с ним.