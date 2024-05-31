В Атнинском районе РТ заявили об отсутствии пострадавших после атаки беспилотника

Пострадавших и разрушений в Атнинском районе Татарстана, где сегодня был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, нет. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава района Габдулахат Хакимов.

«Сегодня в Атнинском районе средствами противовоздушной обороны был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Жители района в безопасности, рисков нет», – говорится в сообщении.

Фото: vk.com/hakimovgg

Ранее Минобороны сообщило, что дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией РТ. Сегодня утром в Татарстане были введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Спустя два часа они возобновили работу в штатном режиме. В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

В свою очередь в пресс-службе Раиса РТ отметили, что на промышленных предприятиях республики «отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей». Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации.