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Минобороны РФ: Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
Один украинский беспилотник сбит утром над Татарстаном. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Сегодня утром в Татарстане были введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Спустя два часа они возобновили работу в штатном режиме. В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
В свою очередь в пресс-службе Раиса РТ отметили, что на промышленных предприятиях республики «отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей». Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации.
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