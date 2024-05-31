В Татарстане ввели временные ограничения для аэропортов

Введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения», – говорится в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 06:24 (мск).