Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане ввели временные ограничения для аэропортов
Введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – введены временные ограничения», – говорится в сообщении.
Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 (мск), аэропорт Нижнекамска — с 06:24 (мск).
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников