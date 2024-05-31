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Происшествия 31 мая 2024 08:14

Пресс-служба Раиса РТ: В Татарстане отработан механизм действий при внештатных ситуациях

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Сегодня утром в соцсетях появились сообщения о том, что в нескольких предприятиях Казани слышны звуки сирен.

Как рассказали в пресс-службе Раиса РТ, звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации.

«Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации.На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей», — указали в пресс-службе.

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