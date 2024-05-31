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Пресс-служба Раиса РТ: В Татарстане отработан механизм действий при внештатных ситуациях
Сегодня утром в соцсетях появились сообщения о том, что в нескольких предприятиях Казани слышны звуки сирен.
Как рассказали в пресс-службе Раиса РТ, звук сирены на производстве — это общепринятый сигнал «внимание всем», который означает необходимость эвакуации.
«Все сотрудники промышленных предприятий согласно технике безопасности проинструктированы о действиях, которые необходимо предпринять в этой ситуации.На промышленных предприятиях республики отработан механизм действий в случае возникновения внештатных ситуаций для обеспечения безопасности людей», — указали в пресс-службе.
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