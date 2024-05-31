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В аэропорту Казани сняли временные ограничения
В аэропорту Казани сняли временные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.
Кроме того, сняты временные ограничения на работу аэропорта Нижнекамска (Бегишево), рассказал представитель Росавиации.
«В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», – указали в Росавиации.
Напомним, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане – Казани и Нижнекамска – были введены временные ограничения.
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