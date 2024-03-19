В Армении большинство банков перестанут принимать карты «Мир»

Фото: платежная система «Мир»

Большинство банков Армении с 30 марта перестанут принимать карты российской платежной системы «Мир» в банкоматах и POS-терминалах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя банка «ВТБ Армения» (представляет собой «дочку» ВТБ) и источник на российском платежном рынке.

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — заявил представитель банка «ВТБ Армения», заверив, что эта финансовая организация продолжит обслуживать карты «Мир» в полном объеме.

Представитель Банка России в связи со складывающейся в Армении ситуацией пояснил, что работа с дружественными странами по приему карт «Мир» в их инфраструктуре продолжается, но «решение о приеме этих карт каждая страна принимает самостоятельно». Аналогичное заявление сделал и представитель обслуживающей карты «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК).

Ранее, 23 февраля, Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции против НСПК. После этого операции с картами «Мир» остановили, например, казахстанские банки Bereke Bank и «Фридом Финанс».

На момент введения рестрикций со стороны США карты «Мир» работали (не повсеместно) на территориях таких государств, как Абхазия, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Кыргызстан, Таджикистан и Южная Осетия.