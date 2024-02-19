Банковский террор США: вслед за Турцией и Китаем счета закрывают ОАЭ. Что делать России?

Вслед за Турцией и Китаем банки ОАЭ перестали принимать деньги из России и отправлять платежи российским клиентам

Фото: © «Татар-информ»

«Если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так...»

В публичное поле посыпалось много сообщений от россиян, что банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.

Сейчас банки ОАЭ деньги из России не принимают и в обратную сторону платежи не проводят. Уже существующие счета компаний с российскими учредителями в ОАЭ начинают закрывать без объяснения причин. Причем эти ограничения начались не вчера. Первые сообщения о трудностях с банками ОАЭ появились еще в сентябре 2023 года.

С примерно теми же проблемами столкнулись и компании с российским участием в Китае и Турции. Так, в феврале один из крупнейших банков Турции, Denizbank, лояльно относящийся к россиянам, массово разослал клиентам из РФ письма. Там была озвучена просьба – срочно предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. При этом банк начал произвольно и массово отказывать новым клиентам, связанным с Россией, открывать счета.

В феврале Denizbank начал произвольно и массово отказывать новым клиентам, связанным с Россией, открывать счета Фото: hurriyetdailynews.com

Осторожность превыше всего

Все банки, вводящие такие ограничения, оправдываются, что боятся попасть под риск вторичных санкций из-за сотрудничества с россиянами. При этом «культура отмены россиян» совершенно разная у разных банков. С одними (как правило, это банки второго эшелона) можно договариваться, с другими нет, а с третьими все сотрудничество – в сплошной «серой зоне».

Более жесткая политика крупных банков связана с их структурой собственности: в их капитале довольно значима доля иностранных акционеров. А где они, там и риск вторичных санкций.

В конце прошлого года президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против финансовых организаций со всего мира, если через них оплачивают санкционное оборудование и материалы. Как правило, речь идет о товарах двойного назначения, которые может использовать российский ВПК. Разбираться с тем, идет ли оплата за товары, которые могут быть товарами двойного назначения (например, электронные компоненты или даже безобидные медицинские препараты), крупные банки, как правило, не хотят.

В других случаях, как и в более мелких банках, платежи могут идти несколько дней, так как банки проверяют все данные о том, что транзакция никак не связана с нарушением санкций. Могут запрашивать дополнительные документы. Анализируется вся цепочка поставки, от компаний требуют указывать конечных получателей и предоставлять декларацию на товар, предоставлять контракты, номенклатуру груза и назначение платежа. Такое, например, часто встречается в китайских банках, где ограничения на Россию гораздо мягче.

«Кабы чего не вышло», – вот таким правилом руководствуются банкиры, ведь деньги не любят риски.

Все банки, вводящие такие ограничения, оправдываются, что боятся попасть под риск вторичных санкций из-за сотрудничества с россиянами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нормальные герои всегда идут в обход»

Разумеется, из-за всех этих участившихся проверок платежи могут проходить (если проходят) по две недели. Переводы стали существенно дороже. Больше всего ограничения ударили по малому бизнесу, у которого нет средств для использования разнообразных обходных путей.

Для таких операций нужны консультанты и юристы, здесь и разного рода «дочерние фирмы» у компаний, где не декларируется российское участие и многие другие процедуры ухода от ограничений. Например, схемой с оплатой товаров из Европы и США через посредников в дружественных странах активно пользовались крупные российские импортеры. В качестве посредников выступали их же «дочки», зарегистрированные за рубежом.

Все эти схемы требуют значительного количества денег для обслуживания подобных теневых операций. Только на обслуживание этих теневых схем может уходить 10-20% от каждой транзакции (а то и выше). Малый бизнес не может потянуть все эти схемы. Все это очень недешево.

Платежи могут проходить (если проходят) по две недели. Переводы стали существенно дороже Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что такое «перестановка денег» и другие схемы

Но, как ни странно, все эти подобные ограничения привели к резкому всплеску так называемого бизнеса «перестановка денег». В чем его суть? В том, что в той же Москве можно отдать наличные в одной точке в виде рублей, и тут же, через несколько минут получить в другой точке земного шара примерно такую же сумму в эквиваленте, например в долларах.



Без юридических документов, на доверии. Говорят, что объемы этого бизнеса сейчас измеряются десятками миллиардов рублей только за один день в Москве. Сам по себе этот бизнес не дает никаких гарантий. Да и с полученными наличными за рубежом очень тяжело работать, необходимо их как-то «отмыть». Для крупного бизнеса это неприемлемо, так что у малого бизнеса здесь появился хоть какой-то, но шанс.

Интересно, что эта схема очень похожа на принятую в исламском мире систему трансграничных переводов «Хавала». Эта система сформировалась до появления западной банковской системы и до распространения западного банковского дела на Ближнем Востоке. Используется эта система расчетов в основном иммигрантами, зарабатывающими на Западе и отсылающими деньги родственникам. Кстати, именно «Хавала» очень помогла Ирану, который уже 40 лет существует под западными финансовыми санкциями. Это к тому, как долго могут продолжаться санкции, в том числе и для России.

Есть выход для коммерсантов и такой – использовать для платежей за товары криптовалюту через открываемые бизнесом криптокошельки. Минусы тут тоже есть – криптовалюта очень волатильна, то есть очень часто и быстро изменяется стоимость, что грозит потерями в расчетах. Да и сама инфраструктура криптовалют тоже громоздка и не совсем надежна.

Можно также использовать «зеркальные» бартерные схемы, расчеты золотыми изделиями и тому подобные схемы квазирасчетов. Которые могут только на время заменить настоящие нормальные банковские платежи. Только на время. А пока следует как-то к этому приспосабливаться – в санкциях в отношении России пока не проглядывается никаких перспектив в сторону сворачивания.