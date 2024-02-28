Казахстанский банк остановил операции с картами «Мир»

Банк «Фридом Финанс» из Казахстана прекратил переводы с карт российской платежной системы «Мир». В кредитной организации объяснили, что решение связано с санкциями Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.

«В рамках принятия мер по управлению комплаенс-риском банком были учтены нововведения в санкционное законодательство США от 23 февраля 2024 года, — отмечается в сообщении. — В частности, в настоящий момент банком рассматривается вопрос по мероприятиям, направленным на минимизацию риска применения вторичных санкций иностранных юрисдикций, негативной реакции иностранных банков-корреспондентов, претензионных дел или мер административного, уголовного воздействия в отношении связанных сторон банка со стороны уполномоченных органов иностранных государственных лиц».

Банк объявил, что операции с картами «Мир» будут приостановлены, накануне.

Напомним, что это не первый случай, когда зарубежные банки вынуждены прекращать операции с картами «Мир» и закрывать счета россиян.