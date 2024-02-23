США ввели санкции против 63 компаний из России и 30 — из других стран

Минторг Соединенных Штатов ввел экспортные ограничения против 93 компаний. В вину им ставится содействие Вооруженным Силам и военно-промышленному комплексу России, следует из заявления ведомства.

Большая часть компаний — 63 — российские. Кроме того, в список включены восемь фирм из КНР, 16 турецких, четыре — из ОАЭ, две — из Киргизии, а также по одной из Индии и Южной Кореи.

«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие Вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России», — отмечается в тексте.

По данным американского министерства, эти компании поставляли в Россию попавшую под санкции микроэлектронику. В стране же ее использовали для нужд Вооруженных сил и спецслужб.

Ранее сегодня был обнародован 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза.