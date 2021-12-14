В Аргентине с 1 января введут санитарный пропуск для посещения массовых мероприятий

С 1 января для посещения массовых мероприятий в Аргентине потребуется санитарный пропуск, подтверждающий полное прохождение вакцинации. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Ограничение коснется всех лиц старше 13 лет для деятельности, так как проведение мероприятий с участием большого количества людей представляет наибольший риск распространения коронавирусной инфекции.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

В связи с появлением нового штамма коронавируса многие страны вводят дополнительные ограничительные меры.

Правительство РФ накануне разработало дополнительный план реагирования на распространение штамма «омикрон» в России и направила его на рассмотрение Президенту РФ Владимиру Путину,

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что новая разновидность коронавируса была выявлена еще у 16 граждан, прибывших в РФ. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что все заболевшие «омикроном» находятся в удовлетворительном состоянии.