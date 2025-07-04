В Альметьевском районе объявлена угроза атаки БПЛА

В Альметьевском районе Татарстана объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает администрация района в своем телеграм-канале.

«Не поддавайтесь панике. Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Все экстренные службы приведены в полную готовность», – говорится в сообщении.

Напомним, на территории республики действует режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска введен план «Ковер». Также возможны сбои в работе мобильного интернета.

На этой неделе в Татарстане уже вводили режим беспилотной опасности: первый раз — рано утром 1 июля, второй и третий — в четверг 3 июля. Во время действия режима аэропорты отменяли или перенаправляли рейсы.