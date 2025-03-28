В Альметьевске передали охотничьи ружья для борьбы с FPV-дронами

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

В Альметьевске в рамках программы «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам» жители передали в войсковую часть восемь охотничьих ружей. Прием оружия прошел в отделе Росгвардии, где мобилизованный боец рассказал, почему именно такое оружие эффективно в борьбе с FPV-дронами.

«Честно говоря, долго думал, сегодня созрел. Я имею такое оружие пятизарядное, которое сегодня необходимо для защиты нашей страны. С ребятами общались – они сказали, необходимо именно это оружие против беспилотников, для защиты неба», — отметил один из участников программы.

Передача оружия занимает не более десяти минут. Для оформления необходимо принести ружье, разрешение на него и паспорт, после чего заполняются договор пожертвования и акт приема-передачи. В рамках программы жители передают не только оружие, но и боеприпасы.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

«Ну, осознавая новые реалии войны, зная, что на фронте есть острая необходимость борьбы с дронами, которые наносят нашим бойцам, нашим гражданам большой урон, решил проявить инициативу и в силу своих возможностей помочь фронту», — рассказал Шамиль Садыков.

Военнослужащий с позывным Бабай объяснил, почему гладкоствольные ружья особенно нужны на фронте.

«Борьба с FPV-дронами из штатного оружия крайне тяжела. Нужно грамотно формировать заградительные огни, что сложно во время активных боевых действий. Если подразделения имеют охотничьи стволы, которые стреляют дробью, то вероятность поражения максимальная. Вероятность выживания бойцов гораздо выше», – отметил он.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

Как рассказал председатель благотворительного фонда «Za мирное небо» Тимур Эткеев, с августа прошлого года в Татарстане собрано и передано 1 010 охотничьих ружей.

«Владельцев оружия в Татарстане более 40 тысяч, и различных единиц разного калибра тоже очень много. Мы, конечно, просим всех и призываем приносить двенадцатый калибр ружья многозарядное, ну и от двустволок ребята тоже не отказываются», — сказал он.

Многие участники программы передают оружие, которым давно не пользуются. Один из них — пенсионер Анатолий Сыслов.

«Потому что я уже не хожу, и пусть постреляют. Я смотрю, как по телевизору показывают — они же бам-бам, потом раз, бросает и берет двустволку, и палит. Дроби-то больше, ему же легче попасть. Я еще крупные с дробью патроны передал – пригодятся, не пригодятся, дальше там прикупят что надо», – считает он.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

В Альметьевске в этот раз собрали восемь ружей и боеприпасы. Помочь фронту может каждый желающий. Для этого можно обратиться в отделение Росгвардии либо по телефону горячей линии: 8-800-10-16-160.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

Фото предоставлено Ильнуром Залятовым

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц