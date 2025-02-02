В Актаныше на благотворительном концерте собрали более 170 тыс. рублей в поддержку СВО

В Актаныше во Дворце культуры имени Альфии Авзаловой состоялся благотворительный концерт, посвященный героям нашего времени, которые сражаются за будущее Родины. Мероприятие, приуроченное к Году защитника Отечества, собрало полный зал зрителей, которые пришли поддержать храбрых солдат, участвующих в специальной военной операции.

Концерт «С родного края – во имя Победы» стал настоящим праздником патриотизма и единства. В ходе мероприятия было собрано 171,2 тыс. рублей, которые пойдут на подготовку семнадцатой гуманитарной помощи для солдат в преддверии Дня Защитника Отечества.

На сцене выступили не только артисты Дворца культуры, но и руководители Актанышского муниципального района, Госансамбля песни и танца «Агидель», а также талантливые учащиеся Детской школы искусств.

Особый восторг у зрителей вызвали дуэты известных певцов с руководителями, что добавило концерту особую атмосферу.

Ведущая мероприятия Рафида Назарова отметила важность повторения такого концерта, подчеркивая высокую художественную ценность выбранного репертуара. В программе прозвучали как татарские народные песни, так и популярные эстрадные хиты, наполненные любовью к родине и патриотическими идеями.

Идея организации концерта принадлежит замруководителя исполнительного комитета Актанышского района по социальным вопросам Дильбар Анваровой. Она вдохновила коллег на это благородное дело и активно принимала участие в концерте. Зрители были особенно тронуты исполнением Дильбар Анваровой и вокалиста Госансамбля «Агидель» Ильшата Шайхуллина, а также песней «Есть только миг» Александра Зацепина и Леонида Дербенева.

Руководители и артисты вышли на сцену, чтобы поддержать солдат, находящихся в зоне боевых действий. «Ребятам там еще тяжелее, им нужна наша поддержка!» – заявили они.

По словам Дильбар Анваровой, концерт стал не только благотворительным мероприятием, но и важным воспитательным событием для жителей района.

«Пусть наши годы будут благополучными! Пусть наши ребята благополучно вернутся в родные края!» – высказала она искренние пожелания всем участникам и зрителям концерта.

Благотворительный концерт «С родного края – во имя Победы» стал ярким примером единства и поддержки, продемонстрировав силу нашего народа в трудные времена.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой