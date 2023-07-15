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В Агрызском районе разливаются сточные воды из-за прорыва трубы – видео
В Агрызском районе прорвало подземную трубу на ул.Чапаева. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале района. Работы по ликвидации последствий прорыва затягиваются из-за большого потока сточных вод, пишут специалисты.
«По состоянию на 15.50. Работа усложняется большим потоком сточных вод. Ликвидация порыва будет продолжаться до понедельника», – говорится в сообщении.
Напомним, на этой неделе в Агрызе вводили режим ЧС из-за непогоды. Как сообщал«Татар-информ», сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода. Из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек. Позднее ремонтные бригады полностью восстановили электроснабжение.
Видео: телеграм канал «Агрызские вести»
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