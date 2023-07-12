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В Агрызском районе из-за непогоды без электричества остались 366 домов
В Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538
человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Среди них 15 пятиэтажек, 18 трехэтажных домов, 12 двухэтажных домов, 316 частных домов, а также 3 школы и 2 детских сада.
На месте работают 7 бригад городских и районных электросетей.
«Было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ Агрызского МР по ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Ведется работа по определению количества поврежденных кровель домов», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Всего для ликвидации последствий привлечены 45 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России –
8 человек и 3 единицы техники.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода.
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