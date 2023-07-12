В Агрызском районе из-за непогоды без электричества остались 366 домов

В Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538

человек, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Среди них 15 пятиэтажек, 18 трехэтажных домов, 12 двухэтажных домов, 316 частных домов, а также 3 школы и 2 детских сада.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На месте работают 7 бригад городских и районных электросетей.

«Было проведено внеочередное заседание КЧС и ОПБ Агрызского МР по ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Ведется работа по определению количества поврежденных кровель домов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Всего для ликвидации последствий привлечены 45 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России –

8 человек и 3 единицы техники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода.