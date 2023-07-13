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В Агрызе из-за непогоды был введен режим ЧС
Распоряжением главы Агрызского районе РТ в городе Агрызе был введен режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба района.
Председателем комиссии ЧС и ОБП назначили руководителя исполкома района Ленара Нургаянова.
По всем возникающим вопросам жители могут обращаться по телефонам: 2-42-42 и 2-20-42.
Прием аварийных заявок ведется по номеру: 2-41-41.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызе сильный ветер валил деревья, срывал кровли и обрывал провода. Из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек. Минувшим вечером ремонтные бригады полностью восстановили электроснабжение.
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