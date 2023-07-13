Электроснабжение восстановили в Агрызе, где накануне шторм повредил провода

Вчера вечером ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Агрызе, где сотни домов остались без электричества из-за непогоды, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек.