news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 13 июля 2023 06:32

Электроснабжение восстановили в Агрызе, где накануне шторм повредил провода

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Вчера вечером ремонтные бригады восстановили электроснабжение в Агрызе, где сотни домов остались без электричества из-за непогоды, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#агрыз
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное