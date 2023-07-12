Из-за непогоды в Агрызе более 600 человек остаются без электричества

В Агрызе еще 150 частных жилых домов с населением 618 человек остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На месте работает 8 бригад по восстановлению электроснабжения. Ориентировочное время восстановления

электроснабжения в 23.00, сообщают в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек.