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Из-за непогоды в Агрызе более 600 человек остаются без электричества
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В Агрызе еще 150 частных жилых домов с населением 618 человек остаются без электричества из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
На месте работает 8 бригад по восстановлению электроснабжения. Ориентировочное время восстановления
электроснабжения в 23.00, сообщают в ведомстве.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Агрызском районе из-за непогоды без электроснабжения остались 366 домов с населением 8538 человек.
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