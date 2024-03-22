В 18 школах и одном ссузе Татарстана появятся классы по разработке и сборке беспилотников

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В 18 школах и в одном ссузе Татарстана откроют специальные классы, оснащенные оборудованием для обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотников. Мероприятия реализуются в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Постановление Правительства РТ опубликовано на портале правовой информации.

«В РТ в 2024 году планируется создание специализированных классов (кружков) в рамках федерального проекта „Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы“ на базе 18 общеобразовательных организаций из двух городских округов и пяти муниципальных районов, а также центр практической подготовки для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационные систем в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении „Лаишевский технико-экономический техникум“», — сказано в обосновании выбора образовательных организаций.

Указано, что все эти учреждения имеют квалифицированные педагогические кадры для реализации проекта, помещения соответствуют санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности. В перечень вошли организации, расположенные в Казани, Иннополисе, Бугульме, Болгаре, Зеленодольске, Челнах, Лаишеве, а также в селах Усады и Столбище. Завершить подготовку по оснащению планируют до 1 июня 2024 года, открыть – до 1 июля.

В обосновании выбора образовательных организаций отмечается, что сегодня беспилотные авиационные системы применяются в самых различных сферах (аэрофотосъемка, специальные назначения и пр.), большая часть предприятий – производителей БПЛА в республике выпускают продукцию специального назначения, но с учетом нового нацпроекта стараются переориентироваться под гражданские нужды. Кроме того, появляются новые компании, ведущие работы в данной отрасли.

В октябре 2023 года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в регионе появятся коптер-парки.