«Увидеть наших ребят — большая радость»: глава Актаныша отвез помощь на СВО

Глава Актанышского района Ленар Зарипов отправился в зону специальной военной операции, чтобы доставить 16-ю партию гуманитарной помощи, подготовленной земляками. На протяжении двух дней он будет общаться с солдатами, находящимися на передовой, и передаст им пламенные приветствия от родных и близких.

«Увидеть наших ребят — это большая радость. В их руках благополучие нашей страны, наша мирная жизнь. Главное, чтобы они были живы и здоровы», — отметил Ленар Зарипов, общаясь с каждым из военнослужащих.

Делегация из Актанышского района прибыла в Донбасс. В состав гуманитарного груза вошли медикаменты и первичные бытовые принадлежности, которые так необходимы людям в это непростое время.

Донецкий поэт, руководитель «Союза волонтеров Отечества» Алена Забайкальская поблагодарила активистов за их неоценимый вклад.

«Дорогие друзья! Актаныш! Волонтеры „Без бергә“, спасибо вам огромное. „Союз волонтеров Отечества“ выражает вам огромнейшею благодарность. Мы неустанно благодарим всех, кто помогает, кто все душу вкладывает, для того чтобы поддержать народ Донбасса, защитников Донбасса. И только благодаря вам мы можем оказывать эту помощь. Низкий поклон, ребята!» — поблагодарила Алена Забайкальская.

Эта гуманитарная акция — свидетельство единства и поддержки нашего народа в трудные времена. Актанышцы продолжают проявлять доброту и заботу о тех, кто находится на передовой и нуждается в помощи.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал при участии Лейсан Газизовой.