Увел три грузовика из-под огня противника: боец из Татарстана удостоен медали «За отвагу»

Уроженец деревни Такталачук Актанышского района Татарстана Ильгиз Салемгараев награжден медалью «За отвагу» за героические действия в ходе специальной военной операции. Служба в армии и преданность Родине стали основой его мужества, а путь к подвигу начался еще в детстве, заявили в районной администрации.

Ильгиз был третьим ребенком у родителей, до него родились две сестры. Он с ранних лет помогал родным, участвовал в деревенских работах. Во время службы в советской армии на территории Польши в 1989–1991 годах (в рядах Северной группы войск — прим. Т-и) освоил профессию шофера. Именно полученные тогда умения позволили бойцу впоследствии проявить свою отвагу.

Вернувшись из армии, всю жизнь работал шофером, в том числе — дальнобойщиком. В апреле 2023 года Ильгиз подписал контракт в Актанышском военкомате и отправился в зону спецоперации.

На одном из самых горячих участков фронта Ильгиз проявил невероятное мужество. Он увел три грузовика из-под огня противника, «спасая технику от разрушения». Этот подвиг и был отмечен медалью «За отвагу».

В настоящее время Ильгиз служит в городе Курске. Его жена Гульназ Гарифуллина — активный волонтер группы «Мы вместе» Актанышского района.

Ильгиз и Гульназ вместе с 1998 года, у них есть сын Ильмир, которому скоро исполнится 19 лет. По словам военного, поддержка и любовь семьи придают ему силы и бодрости.

«Осенью 2023 года в Херсонской области произошел вражеский обстрел там, где служил Ильгиз. Вся территория загорелась, включая боевую технику в ангарах. Командир приказал никому не подходить к ангарам, но Ильгиз в мгновение вывел из пламени три грузовых автомобиля», — рассказала Гульназ о героических действиях мужа.

Ильгиз продолжает выполнять свой долг, Гульназ активно помогает выполнять запросы солдат. Командир Ильгиза обратился к ней за помощью, и она с готовностью откликнулась.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.