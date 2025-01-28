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Общество 28 января 2025 16:54

Услуги по погребению в Казани могут подорожать более чем на 8%

В столице Татарстана могут увеличить стоимость гарантированных услуг по погребению до 9,1 тыс. рублей. На данный момент проект постановления исполкома города проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Сейчас такие услуги стоят в Казани 8370 рублей. То есть они могут подорожать на 8,8%.

Ранее сообщалось, что общая смертность населения в Татарстане по итогам года повысилась и составила 11,3 на тысячу человек. При этом данный показатель – самый низкий в Приволжском федеральном округе. Так, наша республика сохранила свои позиции среди регионов России, заняв 22-е место.

Более того, по словам министра здравоохранения РТ Марселя Миннуллина, ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане выросла до 74,59 года. К слову, среди субъектов страны республика занимает 15-е место, а в ПФО – 1-е место.

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