Место на кладбище, услуги морга и гроб: как бесплатно похоронить человека в Казани

В России для всех граждан предусмотрены похороны (минимальный набор услуг) за счет государства

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гарантированный перечень услуг по погребению

Мало кто знает, что в России предусмотрены похороны за счет государства. Процедура закреплена Федеральным законом «О погребении и похоронном деле». Девятая его статья определяет гарантированный перечень услуг по погребению. В ней сказано:

Супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению:

Оформление документов, необходимых для погребения. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий). Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

Отдельно в статье 9 прописано, что «качество предоставляемых услуг должно соответствовать требованиям, устанавливаемым органами местного самоуправления».

Иными словами, в России для всех граждан предусмотрены похороны (минимальный набор услуг) за счет государства. В пункте 4 статьи 9 закона также прописано, что «оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего».

В Казани похоронами по гарантированному перечню погребальных услуг занимается муниципальное унитарное предприятие «Ритуал» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Похороны за счет госказны в Казани

В Казани похоронами по гарантированному перечню погребальных услуг занимается городская (муниципальная) служба при мэрии столицы Татарстана – муниципальное унитарное предприятие «Ритуал». Адрес и, что более актуально в случае обращения за организацией похорон, телефон предприятия размещен в открытом доступе на сайте исполкома Казани во вкладке «Городские службы».

Дозвониться возможно. На сайте организации указаны два номера телефона (городской и мобильный) с общей пометкой «круглосуточно». Впрочем, еще на титульной же странице сайта в инструкции «Действия при наступлении смерти близкого человека» первым пунктом содержится рекомендация «вызвать ритуального агента», а к ней указаны те же самые два номера, что и в шапке страницы МУПа.

«Ритуал», это важно понимать, оказывает коммерческие услуги, то есть когда за процедуры погребения платят родственники умершего. И таких пунктов много: от выноса тела, доставки его в морг до оформления зала прощания, копки могилы и так далее.

Если вы обращаетесь за организацией похорон по гарантированному перечню погребальных услуг, главное – четко обозначать это на каждом этапе общения с представителями ритуальной и околоритуальной сфер.

Акцентируйте внимание на этом при звонке в МУП «Ритуал». Не смущайтесь уточняющих вопросов собеседника, в итоге вам подскажут личный номер сотрудника, который занимается организацией именно таких захоронений, то есть безвозмездных.

Мы обратились к Захару (имя реального сотрудника, с которым мы общались, конечно же, изменено). Человек в общении спокойный, уравновешенный, вникающий в детали. Он объяснил последовательность действий, сориентировал в том числе, в какой именно морг необходимо доставить умершего, – это зависит от района города и предварительных диагнозов, указанных в направлении от поликлиники. На каждый телефонный звонок Захар отвечал, даже если мы звонили повторно или в позднее время.

Если вы не дозвонились в МУП «Ритуал», это не значит, что похороны невозможно будет организовать по гарантированному перечню погребальных услуг. Не переживайте. При любом раскладе заявление на проведение погребения по гарантированному перечню вы будете писать непосредственно в морге в часы его работы. Административная часть моргов, как правило, работает лишь в первой половине дня – в будни с 8 часов. Производить захоронение будет также «Ритуал». Уже после заявления в морг, можно будет уточнить в городской похоронной службе номер телефона сотрудника, ответственного за социальные погребения.

Итак, пошаговая инструкция.

Как в случае похорон за счет родственников, так и за счет государства, сначала нужно позвонить с сообщением о смерти в полицию и в скорую Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шаг первый: медицинская служба и полиция

Куда звонить?

Как в случае похорон за счет родственников, так и за счет государства, сначала нужно позвонить с сообщением о смерти в полицию и в скорую. Задача полиции – убедиться, что смерть не криминальная, задача скорой – констатировать смерть. Или сообщить о смерти можно по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112. В таком случае дальнейшее оповещение компетентных структур (полиции и медслужбы) выполняют операторы этой службы.

Скорая решает, направить тело в морг (выдать направление) или указать родственникам вызвать участкового. Последнее обычно происходит в случае смерти пожилого человека. В инструкции на сайте МУП «Ритуал» пункт «обратиться в поликлинику по месту прописки» значится третьим.

В случае на примере, о котором «Татар-информ» рассказывает о похоронах за счет государства, родственникам по телефону 02 ответили, что если смерть не криминальная, то выезда сотрудника полиции не требуется. По номеру 03 за констатацией смерти перенаправили в поликлинику по месту прикрепления (смерть, акцентируем, произошла в рабочее время – не ночью).

Фиксация смерти

Пришедшему на вызов по смерти медработнику тоже первым делом следует обозначить, что хоронить умершего будут по гарантированному перечню погребальных услуг.

Но (и это была первая жёсткая рекомендация Захара) в таком случае справку о смерти (даже если человек долго болел перед кончиной или был очень стар) медицинский работник не выдает, а вы ее не берете (!). Выдается направление в морг, с указанием времени смерти и перечислением имеющихся диагнозов.

Оговоримся: наша статья-инструкция не рассматривает случаи насильственной, криминальной смерти, хотя организовать похороны по гарантированному перечню погребальных услуг можно и при таких обстоятельствах. В этом случае, повторим, присутствие на месте смерти сотрудника полиции обязательно. В инструкции городской погребальной службы это второй пункт рекомендаций по организации погребения.

За направлением в морг нужно будет обратиться в поликлинику, куда был прикреплен покойный. И снова акцентируйте, что захоронение будут производить по гарантированному перечню погребальных услуг.

Доставка в морг

Доставка в морг не бесплатна. Машину морги Казани готовы предоставить начиная от 1500 рублей. Со слов Захара, можно довезти умершего в морг и самим при наличии подходящего транспорта – «любым способом», как выразился представитель ритуальной сферы.

Вынести и погрузить умершего на носилки в катафалк тоже могут и сами родственники. Если же с выносом тела нужна помощь – это отдельная услуга. Итого доставка умершего в морг обойдется по Казани в зависимости от дальности района в сумму от 3500 рублей.

Мельком в разговоре Захар, однако, упомянул, что и доставить тело в морг городские службы теоретически могут бесплатно. Но это, обратил внимание он, будет дольше по времени, так как нужно сначала написать заявление в отдел соцзащиты, оно будет рассматриваться…

Морг принимает тело на исследование по справке-направлению из поликлиники, и, подчеркиваем, без предъявления счета и требований оплатить услуги.

Морг принимает тело на исследование по справке-направлению из поликлиники и без предъявления счета Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Шаг второй: морг – заявление на похороны

В Казани гарантированный перечень погребальных услуг потенциально прописан как для захоронений по мусульманскому обряду, так и в гробу – для христиан и иудеев. Соответствующее постановление от 1 февраля 2024 года за подписью руководителя исполкома Казани Рустема Гафарова можно найти в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.

Мусульманам городская служба похорон предоставляет специальное облачение кәфенлек (перевод с татарского – «саван»), иным конфессиям – гроб.

«Я буду писать заявление на организацию похорон по гарантированному перечню погребальных услуг», – фраза, с которой вы обращаетесь в морге в кабинет администрации.

Будьте готовы к неодобрительным, осуждающим и как минимум недовольным взглядам, если не репликам сотрудников. Покойные для моргов – возможность хорошо заработать. В Татарстане морги, не считая погребения и религиозных обрядов, могут выставить родственникам счет и в 15, и в 25 тысяч рублей. А отправляют в нашем регионе на вскрытие в любом случае. Как ранее писал «Татар-информ», зачастую даже самых глубоких стариков: «97 лет, 30 кило веса – и так все понятно»: можно ли в Татарстане похоронить без вскрытия». Если похороны проходят по гарантированному перечню погребальных услуг, морг не может выставить счет за свои услуги родственникам – получается, он лишается дохода, что не радует его сотрудников.

Родственников в ситуации, которую сопровождал журналист «Татар-информа», администраторы попросили указать в заявлении причину затребования погребения по гарантированному перечню.

– Пишите «в связи с тяжелым материальным положением» или что у вас там?..

Запомните: причин, аргументов и объяснений, тем более документального подтверждения (например, справки о доходах), для похорон по гарантированному перечню погребальных услуг не требуется. Разве что резонно будет подчеркнуть в заявлении, что по законодательству РФ каждому гарантируются похороны за счет государства – минимальный перечень погребальных процедур. Но можно не мотивировать даже этим.

Паспорт умершего сдается вместе с заявлением о его похоронах за счет государства в морг.

Раньше и моргов не было, а сейчас «цена зависит от харизмы санитаров»

Так, к слову, было не всегда. В Казани еще в конце 90-х тело покойного, умершего естественной смертью от старости или предшествовавшей болезни, продолжало оставаться дома вплоть до момента вывоза его на кладбище. Омывали, одевали его в последний путь и клали в гроб сами родственники. Домой же приходили прощаться с умершим родные, близкие, соседи, бывшие коллеги… Несколько человек из их числа выносили гроб. Если похороны проходили по христианской традиции, соответственно, гроб с умершим оставался в доме три дня.

Фото: архив автора

«Есть два вида вскрытий: в патологоанатомических моргах (это на усмотрение врача, для установления причины смерти) и в судебно-медицинских (это по требованию полиции, если там подозревают насильственную смерть). С патологоанатомическим вскрытием все сложно. Теоретически можно сделать нотариально заверенный запрет на вскрытие, но я не знаю таких случаев, чтобы это работало. Все делается на усмотрение врача и в зависимости от сложившейся практики. В каждом регионе привычки разные. И иногда совсем другие складываются в районах. Например, в Самаре и в наши дни не очень любят увозить тела в морги, поэтому тело лежит в квартире и там же его подготавливают к захоронению. В Москве 100% вывоз в морги, но не 100% вскрытие», – пояснил «Татар-информу» Иван Голунов, известный российский журналист-расследователь, специализирующийся на похоронной сфере.

Причем, подчеркнул Иван Голунов, само вскрытие бесплатное.

«Более того, существуют планы по вскрытиям, и эти планы оплачивают из бюджета. У тех, кто выполняет их в начале года, под конец года резко сокращается количество вскрытий. Платными являются услуги по подготовке тела к похоронам. Но тут одна из самых больших проблем похоронки – разобраться, где заканчивается вскрытие и начинается подготовка. По закону морг обязан зашить, помыть тело и одеть. Все остальное – ритуальные услуги. Но на самом деле все зависит от харизмы санитаров морга, и цена обычно тоже от этого зависит. По гарперечню предполагается, что достаточно бесплатных услуг морга, и в морг отправляют в зависимости от необходимости», – пояснил Иван Голунов.

В случае, на примере которого журналист «Татар-информа» рассказывает о гарантированном перечне погребальных услуг в Казани, родственникам умершего в морге 7-й горбольницы на просьбу одеть покойного в приготовленные для этого вещи сначала ответили:

– Оставляйте, конечно, ваш пакет. Одеть – 5600 рублей.

Покойного в итоге одели в те вещи, которые принесли родственники в морг, не взяв за это деньги.

Если вам предстоит запрашивать захоронение за счет государства, одежду для умершего следует самостоятельно подобрать и предоставить в морг. По словам Захара, сам гарантированный перечень погребальных услуг предусматривает в качестве «одежды» лишь специальный текстильный мешок.

Все последующие этапы погребения выполняет городская ритуальная служба.

За счет государства в Казани с 2021 года хоронят на территории нового погребального комплекса «Курган», в дальней его части Фото: © «Татар-информ»

Шаг третий: захоронение и место на кладбище

У Захара мы уточнили приблизительное время вывоза покойного из морга на кладбище. Перед погрузкой со служебного входа в зал прощаний сотрудник МУПа предоставил возможность попрощаться с умершим.

Захоронения за счет государства производятся в Казани раз в неделю, по четвергам. Или даже реже: если погребений по гарантированному перечню нет или покойных немного, ждут следующего четверга, чтобы отвезти на кладбище всех за раз. За более длительное хранение тела в морге в таком случае платить не придется.

По гарантированному перечню погребальных услуг нельзя выбрать кладбище или участок какого-то конкретного кладбища, где будет захоронен человек. Подзахоронить рядом с уже упокоившимися ранее родственниками тоже возможности не будет. За счет государства в Казани с 2021 года хоронят на территории нового погребального комплекса «Курган», в дальней его части. За это время, по словам сотрудников кладбища, здесь совершено около 400 таких погребений. До введения в эксплуатацию «Кургана» по гарперечню хоронили на кладбище в Киндерях.

Каждое захоронение индивидуальное. Администрация кладбища ведет их учет, присваивая каждому идентификационный номер. Маркер с этим же номером устанавливают над могилой, по нему место погребения смогут находить родственники. Документы на захоронение остаются в городской ритуальной службе, но могилу при желании можно благоустроить, установить памятник. Ограды мест захоронений на «Кургане», подчеркнем, запрещены для всех категорий погребаемых.

Хоронят по гарантированному перечню погребальных услуг в простом гробу из досок, обитом тонкой красной тканью, которая при погрузке и выгрузке нередко рвется. Но в таком же гробу, например, в день бесплатных захоронений на том же «Кургане» родственники хоронили человека за свой счет – видимо, не зная о гарантированном перечне погребальных услуг. Цена такого гроба – 3900 рублей.

Работники кладбища заранее готовят для них траншею. Погребения – не братская могила, а индивидуальные. Идентифицируются по присваиваемым номерам Фото: © «Татар-информ»

Так, в один из четвергов за счет государства были похоронены семь человек. Работники кладбища заранее знают о количестве подобных захоронений и предварительно готовят для них траншею. Но погребения, подчеркнем еще раз, – не братская могила, а индивидуальные, идентифицируемые по присваиваемым номерам.

Для могильщиков похороны за счет родственников – приоритет. Поэтому может получиться так, что гробы, которые привезет ритуальная служба по гарантированному перечню, выгрузят около подготовленной траншеи, а непосредственно спустят в землю и закопают позже – когда закончат с похоронами, оплачиваемыми родственниками.

В случае, свидетелем которого стал корреспондент «Татар-информа», могильщики были вежливы с родственниками захораниваемого по гарперечню казанца, у гроба еще раз предложили попрощаться, заверили, что по готовности вышлют фото могилы. Обещание выполнили.

Документы о погребении и пособие на похороны

Свидетельство о смерти, как и документы на место захоронения, и справка о причинах смерти из морга, в случае похорон за счет государства родственникам не выдается. Для решения юридических вопросов (например, выписки с жилплощади) получить свидетельство о смерти можно будет в ЗАГСе Казани на Меридианной, 4, уплатив пошлину 350 рублей. Если похороны организованы по гарантированному перечню погребальных услуг, пособие на погребение родственники не получают.

Документы на захоронение по гарантированному перечню погребальных услуг остаются в городской ритуальной службе, но могилу при желании можно благоустроить, установить памятник Фото: © «Татар-информ»

Если родственники хоронят покойного сами, свидетельство о смерти выдается ЗАГСом бесплатно по справке из МУП «Ритуал». Вместе с ним – бумага на получение пособия на погребение. Оно составляет сейчас 8370,2 рубля. При грубой калькуляции обратим внимание, что в случае организации похорон частными лицами сумма получается гораздо больше: минимальная стоимость простейшего гроба ­– 3900 рублей, транспортировка в морг ­– от 3500 рублей, услуги морга – 15-25 тысяч рублей, плюс расходы на доставку на кладбище, копка могилы, ритуальные обряды, погребальная атрибутика.

Между собой сотрудники ритуальной службы нелицеприятно называют покойных, захораниваемых по гарантированному государством перечню погребальных услуг, отказниками и безродными. Среди таких покойных действительно есть и бездомные, и неопознанные криминальные тела, у которых, впрочем, иногда, по словам самих же ритуальщиков, позже находятся родственники. Однако в секторе захоронений за счет государства на «Кургане» нередки могилы, на которых близкие умерших установили после похорон вместо табличек с номерами традиционные надгробные знаки.

В секторе захоронений за счет государства нередки могилы с традиционными надгробными знаками вместо табличек с номерами захоронений Фото: © «Татар-информ»

Крематорий в Казани, несмотря на многолетние обсуждения, еще не построен. Так что хотя в Законе «О погребении и похоронном деле» и прописана возможность в том числе кремации по гарантированному перечню углуг, реализовать ее в столице Татарстана не получится.