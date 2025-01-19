«Цифра» дошла до похорон? Как теперь в Татарстане получать пособие и хоронить за бюджет?

Сайт Госуслуг с началом 2025 года обязан предоставлять возможность оформить получение пособия на погребение или подать заявление на похороны за счет государства. Как хоронят за бюджет в Казани и насколько это популярно – в интервью «Татар-информу» замначальника Управления по организации ритуальных услуг исполкома Казани Ленара Абдуллина.





Ленар Абдуллин: «Управление по организации ритуальных услуг выполняет буквально управленческие функции в части организации похоронного дела на территории Казани»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специализированная похоронная служба

Ленар Салаватович, давайте начнем с азов. В Казани существуют Управление по организации ритуальных услуг при исполкоме и МУП «Ритуал». В чем разница между двумя этими структурами, за что конкретно отвечает каждая из них?

Управление по организации ритуальных услуг выполняет буквально управленческие функции в части организации похоронного дела на территории Казани. То есть это только организационные, не коммерческие функции: выделение места для захоронения, согласование захоронения или согласование подзахоронения, перезахоронения, организация текущего содержания кладбищ, уборка, валка деревьев, в зимний период вывоз снега. В ведении управления 36 кладбищ общей площадью 412 га.

МУП «Ритуал» с конца декабря сменило юридический статус на АО «Ритуал». Но, как и прежде, именно оно отвечает за непосредственное предоставление услуг, связанных с погребением, и предоставляет полный спектр ритуальных услуг. А это доставка тела катафалком, копка могилы, погребение. То есть «Ритуал» – это коммерческая структура. Она подведомственна нам, но мы не вмешиваемся в ее хозяйственную деятельность, а выступаем как координаторы по некоторым вопросам.

Подчеркну, что АО «Ритуал» – это сейчас единственная специализированная служба похорон в Казани. По Закону «О погребении и похоронном деле», это такая организация, которая создана муниципальным органом или органом местного самоуправления для оказания ритуальных услуг.

Конечно, в Казани есть и другие ритуальные коммерческие организации, и их очень много. Только топовых, на мой взгляд, около десятка. И они тоже легальны: доступ на рынок ритуальных услуг у нас открыт, и любая ритуальная организация вправе заниматься такой деятельностью. Но статус специализированной службы присваивается лишь организации, которая создана органами местного самоуправления.

Кроме Казани специализированная похоронная служба есть в Татарстане в Набережных Челнах и что-то подобное – в Нижнекамске.

«Ритуал» – это сейчас единственная специализированная служба похорон в Казани» Фото: © «Татар-информ»

Хоронить за бюджет – социальная гарантия российского законодательства

Похороны за счет бюджета. Летом минувшего года «Татар-информ» писал, как это происходит в Казани. Тем не менее, поскольку немногие знают, что такое законодательно предусмотрено в России, давайте напомним читателям, как это – похороны по гарантированному перечню.

– Организовывать похороны по гарантированному перечню, согласно Закону «О погребении и похоронном деле», – обязанность как раз «Ритуала». У неспециализированных коммерческих ритуальных компаний такой обязанности нет. Лицо, взявшее на себя обязанность за организацию похорон, может обратиться в любую ритуальную компанию с просьбой похоронить умершего по гарантированному перечню. Но, как показывает практика, кроме «Ритуала», этим никто не занимается – невыгодно.

Гарантированный перечень погребальных услуг – это бесплатное предоставление гроба по христианскому обычаю или облачения кәфенлек (в переводе с татарского – «саван») и досок по мусульманскому, бесплатная доставка катафалком от места хранения тела до кладбища, а также бесплатные копка могилы и, собственно, само захоронение.

NB! В случае, если захоронение проводится по гарантированному перечню, социальное пособие на погребение не выплачивается. Услуги погребения в таком случае минимальны, так как само МУП получает за них компенсацию из бюджета ровно в размере этого пособия. В 2024 году пособие на погребение составляло 8370,2 рубля.

После заявки на гарантированный перечень ритуальных услуг погребение должно быть произведено в течение трех дней. Если посмотреть статистику, за последние три года по гарантированному перечню производится в среднем около 200 захоронений в год. Для города-миллионника это, наверное, немного. К слову, всего в Казани ежегодно умирают порядка 13 тысяч человек, а хоронят у нас же около 70% из них. 30% умерших увозят хоронить в районы республики.

Всего в Казани ежегодно умирают порядка 13 тысяч человек, а хоронят у нас же около 70% из них. 30% умерших увозят хоронить в районы республики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Насколько это востребовано в других регионах?

– В Новосибирске, например (там тоже есть специализированный МУП), по гарантированному перечню хоронят достаточно много – 1200-1500 человек в год. В Екатеринбурге тоже, в Тюмени. Там за это могут взяться и коммерческие ритуальные службы, потому что есть дополнительные дотации из бюджета. В Якутии доплачивают довольно-таки внушительную сумму, потому что там очень трудно копать. Там захоронений по гарантированному перечню процентов 20 от общего числа. Везде, где очень глубокое промерзание, дотации большие. В Сургуте, скажем, тоже.

В Казани гарантированный перечень погребальных услуг принимается не очень позитивно. Даже если родственники спрашивают о нем, когда объясняешь им, говорят, что «лучше мы за свои деньги похороним, а потом получим компенсацию – пособие на погребение».

Так что практически все, 99% захоронений по гарантированному перечню – это невостребованные тела, которые не забирают из морга или из бюро судебно-медицинской экспертизы. Бывает, что обращается за похоронами по гарантированному перечню, к примеру, психоневрологический диспансер. Но это буквально 1%. Так, чтобы обратился кто-то из родственников – таких случаев за три года на моей памяти был, может, один.

«Чтобы обеспечить достойные похороны в современных реалиях, нужно тысяч 35-40 минимум. По мнению большинства людей, нужен и хороший полированный гроб, а такой стоит 12-14 тысяч рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Гроб сосновый или нет?..

Невостребованные тела – это бездомные? Или криминальные?

– Да. Или умершие от противоправных действий, приезжие. Иногда по таким телам возобновляется следственное производство. К примеру, человек когда-то давно пропал в другом регионе, и по каким-то причинам, по какой-то информации он, возможно, похоронен на участке для невостребованных умерших в Казани. Вдруг обнаружились родственники. На моей памяти, а я работаю десятый год, таких случаев было, может, 5-6. И то это было в самом начале. Проводят эксгумацию, если захоронение недавнее, около года, берут на экспертизу тазобедренную кость и проводят анализ ДНК. И, по-моему, три или четыре случая было, когда перезахоранивали, увозили.

Почему в Казани нет дополнительных дотаций на организацию социальных похорон? Кстати, какая это сумма в упомянутых вами регионах?

– Не ко мне вопрос. Да как бы и не нужно было. В среднем в регионах, где дополнительные дотации на похороны по гарантированному перечню существуют, это около 10 тысяч рублей. Бывает также, что не всегда рентабельно держать специализированную муниципальную службу, поэтому такие захоронения полностью делегируют по конкурсу какой-то коммерческой организации.

И все равно даже в эту сумму нормальные, достойные похороны организовать довольно сложно. У нас люди более сознательные, не хотят укладываться в небольшую сумму. Все хотят достойно проводить своих родственников – и гроб купить получше, и дополнительные услуги заказать. А по гарантированному перечню специализированная служба уже не сможет организовать похороны на большую сумму. Дотации в этом случае должны быть очень большие. Чтобы обеспечить достойные похороны в современных реалиях, нужно тысяч 35-40 минимум. По мнению большинства людей, нужен и хороший полированный гроб, а такой стоит 12-14 тысяч рублей, и катафалк… Обычный деревянный, обитый тканью гроб стоит от 2 до 4 тысяч.

«Погребения на «участке для невостребованных умерших» производятся в Казани только на одном кладбище – на территории нового похоронного комплекса «Курган» Фото: © «Татар-информ»

За чертой отчуждения

Вы упомянули «участок для невостребованных умерших». Поясните: для захоронений по гарантированному перечню существует отдельная территория?

– Такие погребения производятся в Казани только на одном кладбище – на территории нового похоронного комплекса «Курган». Это участок гектаров в пять на дальней границе кладбища. При сегодняшних темпах этого участка хватит, я думаю, лет на 20-25.

До ввода в эксплуатацию «Кургана» по гарантированному перечню хоронили на кладбище в Киндерях. Но и на «Кургане», и на кладбище в Киндерях есть могилы, где теперь стоит памятник, место облагорожено. Это значит, умершего все-таки нашли родственники.

Пока не построили «Курган», на старом кладбище подзахоранивали в такие невостребованные, как вы их называли, могилы?

– Есть период минерализации – 15 лет. После этого можно подзахоранивать сверху, но только родственников и с разрешения ответственного за захоронение. Но в данном случае у невостребованных нет ответственного, и сверху мы никого не будем хоронить. Естественно, соблюдается и уважение к останкам.

Если же человек в более привычном порядке, не по гарантированному перечню обратился в администрацию кладбища со свидетельством о смерти, мы выделяем место для захоронения или разрешаем подзахоронение в существующую могилу или существующую ограду. Соответственно, тогда нужны еще дополнительные документы. Это удостоверение ответственного за место захоронения либо документы, подтверждающие родственные связи.

Бывает, что люди обращаются за подзахоронением, когда есть некая старая могила, говорят, мол, там похоронена бабушка, мы хотим похоронить туда внука, а документов нет, должным образом не оформлено захоронение. Тогда, соответственно, мы проверяем документы, подтверждающие родство. Если все сходится, условного внука к бабушке мы можем подзахоронить.

Цифровизация: до похорон дошел прогресс

Обратимся к главной теме нашего интервью. Цифровизация добралась и до похоронной сферы. Президент России Владимир Путин еще в декабре 2023 года подписал поправки в закон «О погребении и похоронном деле»: с 1 января нынешнего года сайт Госуслуг обязан предоставлять возможность подать электронное заявление на выплату пособия на погребение или, как альтернатива ему, заявление на похороны по гарантированному перечню. Как с нового года подавать заявление на организацию похорон за счет государства?

– Пока нам никакие инструкции не доводили. Здесь будут задействованы, помимо организаций похоронного дела, еще и ЗАГС, Социальный фонд России. Соответственно, структуры больше даже региональные, не муниципальные. Пока мы ждем информацию (интервью состоялось в преддверии 2025 года, – прим. Т-и).

На момент публикации статьи поиск по сайту Госуслуг РТ не находит вкладки «захоронение по гарантированному перечню» Фото: скрин https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud/submission

NB! При подаче на сайте Госуслуг заявления на похороны по гарантированному перечню (соцпохороны) пользователю портала должен быть выслан QR-код. Его нужно будет предоставить в территориальный похоронный МУП. Когда специализированной похоронной службе по QR-коду придет подтверждение от Соцфонда России, она произведет похороны за счет бюджета.

То есть предполагается, что за справкой о смерти теперь не нужно ехать в морг – загрузить ее в единую базу должны сами медики (патологоанатомы). Таким образом, с 1 января 2025 года, согласно принятым поправкам в закон «О погребении и похоронном деле», на сайте Госулуг должны быть предусмотрены два альтернативных взаимоисключающих варианта: получить денежное пособие на погребение или оформить похороны за счет государства.

На сайте Госуслуг России вкладка «захоронение по гарантированному перечню» пока также отсутствует, но можно подавать цифровое заявление на выплату пособия на погребение Фото: скрин https://www.gosuslugi.ru/

Но могу сказать, что 5–7 декабря прошли два специализированных форума по похоронной отрасли – один в Новосибирске, другой в Тюмени. И одним из вопросов там как раз были поправки в закон, вступающие в силу с 1 января.

Как я вижу этот вопрос, это генерация всех смежных структур. Когда в лечебном учреждении зафиксировали факт смерти, информация уходит в общероссийскую базу. А она, соответственно, сопряжена с Госуслугами. На сайте Госуслуг эта информация сразу появляется и поступает в Социальный фонд России. От них – к нам по нашему запросу, по всей видимости.

На портале Госуслуг РТ активна лишь функция подачи заявления на пособие на погребение. Она находится в подразделе «Услуги» во вкладке «Социальная защита» Фото: скрин https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud/submission

Реестр ритуальных компаний и спецудостоверения похоронных агентов

Цифровизация похорон – это следствие поправок в закон «О погребении и похоронном деле». Но ведь уже много лет идет разговор и о новом законе для этой отрасли. Например, есть планы создать в каждом регионе собственную структуру, которая будет регулировать ее на административно-правовом уровне. Что происходит в этом направлении в Татарстане – создается такой орган, обсуждается?

– Я, повторюсь, работаю уже десятый год, а разговоры о принятии нового закона были уже задолго до меня. Более того, я являюсь членом рабочей группы по совершенствованию похоронного законодательства Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов и видел много редакций проектов нового закона. Но всегда возникают какие-то сложности с его принятием.

Существующий закон «О погребении и похоронном деле» был принят еще в 1996 году. И он мало что регулирует. Сейчас вся похоронная отрасль отдана на откуп муниципальным образованиям, и тут кто во что горазд – нет единообразия, стандартизации. Поэтому и проводятся различные тематические форумы, выставки.

Полагаю, даже с принятием закона обязательно будет переходный период для создания специализированных региональных органов, которые регулировали бы «похоронку» по регионам. Пока в Татарстане такой не создан.

Новый и пока только обсуждаемый закон «О погребении и похоронном деле» предусматривает наличие реестра специализированных организаций. Этот механизм, на мой взгляд, довольно неплохой. Это аналог лицензирования. В реестр будут входить проверенные организации, в том числе и коммерческие в случае соответствия всем критериям. И если они вдруг допустят какие-то нарушения, можно будет исключить их из реестра, чтобы они уже не имели права предоставлять ритуальные услуги.

То есть закон, над которым мы работаем, направлен на отсеивание неблагонадежных ритуальных компаний. Собственники и учредители таких компаний не будут иметь шанс попасть в реестр снова, переназвав компанию или открыв новую аналогичную.

А следующий, на мой взгляд, этап после принятия закона – обязательная интеграция с Госуслугами. Когда человек умер, и лицо, взявшее на себя обязанности по его погребению, через Госуслуги сможет выбрать ритуальную организацию в том же реестре благонадежных компаний и тут он точно не наткнется на «черного агента». Последние накручивают цены на ритуальные услуги, по моей информации, от 30 до 70%.

Как вариант возможно введение специальных удостоверений похоронных агентов с идентификационным номером ритуальной компании. Тогда отрасль будет максимально прозрачной и люди будут ограждены от нерадивых участников ритуального рынка.