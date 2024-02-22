В Казани подорожали услуги по погребению

В Казани подорожали услуги из гарантированного перечня по погребению. С 1 февраля вместо 7,8 тыс. комплекс стоит 8370 рублей, следует из сборника документов и правовых актов исполкома.

Оформление документов остается бесплатным. 2729,26 рубля придется заплатить за предоставление, доставку гроба и других необходимых предметов, 1875,97 рубля — за перевозку тела (останков) на кладбище из расчета на 3 часа времени. В 3764,97 рубля оценены рытье могилы и захоронение.

По услуге «Погребение с облачением» оформление документов — бесплатно, облачение тела — 1620,64 рубля, предоставление и доставка предметов, нужных для погребения, — 736,03 рубля, перевозка тела — 1875,98 рубля, погребение (включает рытье могилы и захоронение) — 4137,55 рубля.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о подорожании, когда проект проходил антикоррупционную экспертизу.