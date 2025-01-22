В Татарстане выросла ожидаемая продолжительность жизни. Об этом на коллегии Минздрава РТ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«Сегодня Республика Татарстан достигла установленных плановых значений согласно указу Президента России. По итогам 11 месяцев ожидаемая продолжительность жизни составила 74,59 года. Среди субъектов Российской Федерации республика занимает 15 место, в Приволжском федеральном округе (ПФО) – 1 место», - отметил он.

Министр подчеркнул, что ожидаемая продолжительность жизни – это важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны.

При этом общая смертность населения в Татарстане по итогам года повысилась и составила 11,3 на тысячу человек. Это самый низкий показатель в ПФО, и республика сохранила свои позиции среди регионов России, заняв 22-е место.