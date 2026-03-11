Управление ветеринарии назвало условия ввоза и забоя скота на Курбан-байрам в Татарстане
Ввоз животных из других регионов в Татарстан для жертвоприношения на Курбан-байрам должен быть согласован с Главным управлением ветеринарии Кабинета министров РТ. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника данного управления Габдулхак Мотыгуллин.
«Перемещаемые животные должны иметь ветеринарные свидетельства. Раньше многие сельхозтоваропроизводители не воспринимали ветеринарные свидетельства в системе „Меркурий“, но это очень удобно», – заявил он.
По данным Мотыгуллина, в настоящее время из других регионов официальных письменных запросов на завоз овец на Курбан-байрам пока не поступало.
«Животные должны быть занесены в федеральную систему „Хорриот“. Идентификация – это то, чего раньше в Российской Федерации не хватало, а теперь это требование законодательства. Каждая голова (животного – прим. Т-и) должна иметь ушную бирку. Номера бирок вписываются при оформлении ветеринарного свидетельства. Все должно быть прозрачно», – пояснил Мотыгуллин.
Кроме того, животные перед отправкой обязательно должны пройти необходимые карантинные мероприятия.
Площадки для забоя животных должны соответствовать следующим условиям:
– обязательное наличие твердого покрытия;
– установка устройств для подвешивания туш;
– обеспечение питьевой водой;
– наличие контейнеров для сбора биологических и органических отходов, которые подлежат обязательной утилизации.
Мотыгуллин также напомнил, что вывозом биологических отходов занимаются представители завода по переработке «Сария Био-Индастрис Волга», расположенного в ОЭЗ «Алабуга».
«К убою допускаются только здоровые животные, прошедшие карантин, занесенные в систему „Хорриот“ и имеющие ушные бирки. Места убоя по окончании мероприятий необходимо дезинфицировать под контролем ветеринарной службы», – подчеркнул Габдулхак Мотыгуллин.