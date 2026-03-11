Управление ветеринарии: В РТ достаточно овец для жертвоприношения на Курбан-байрам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Овец, выращенных в Татарстане, достаточно, чтобы провести Курбан-байрам, не завозя животных из других регионов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» замначальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Овец в республике достаточное количество. Я это подчеркиваю, потому что есть ошибочное мнение, будто овец у нас не хватает. Специально взял данные по поголовью: в общественном секторе – 41 тыс. голов, в частном секторе – 146 тыс. голов. Итого 188 тыс. голов овец в республике», – отметил он.

По оценке Мотыгуллина, для внутреннего потребления этого достаточно. Нет необходимости выезжать за пределы республики, закупаться и привозить скот.

«Раньше так делали – возили, откуда только можно. Ежегодно я об этом говорю: у перекупщиков цель – купить подешевле, собрать весь брак и продать подороже», – подчеркнул специалист.