Управление ветеринарии призвало на Курбан-байрам покупать овец в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для предотвращения заноса опасных инфекционных заболеваний на территорию Татарстана вместе с привозными животными жителям республики следует приобретать овец на Курбан-байрам внутри региона. Такую рекомендацию дал замначальника ГУ ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Вместе со скотом в республику могут попасть такие заболевания, как ящур, бруцеллез овец и коз, оспа овец и коз и так далее. Угроза существует. В других регионах такие заболевания есть, и за них мы отвечать не можем. Поэтому в целях предотвращения заноса инфекций мы призываем приобретать овец внутри Республики Татарстан», – сказал он.

По словам Мотыгуллина, так будет предотвращен завоз в республику опасных заболеваний животных и оказана поддержка местным товаропроизводителям, которые занимаются разведением овец.