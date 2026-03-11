Торговаться нужно: ветеринарный врач РТ развеял миф о покупке баранов на Курбан-байрам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

При покупке животных для жертвоприношения на Курбан-байрам торговаться по религиозным канонам не запрещается. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Есть ошибочное мнение, что по религиозным канонам при покупке барана для Курбан-байрама нельзя торговаться. Я разговаривал с религиозными деятелями из ДУМ, советовался: торговаться не то что можно, а даже приветствуется. Поэтому те, кто реализует скот, не должны заниматься спекуляцией», – подчеркнул он.

Для предотвращения заноса опасных инфекционных заболеваний вместе с привозными животными специалист посоветовал приобретать овец на Курбан-байрам в Татарстане.