В преддверии Курбан-байрама татарстанцев предупредили об угрозе заноса ящура и оспы

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До мусульманского праздника Курбан-байрам осталось два с половиной месяца. Вместе с привозным скотом в Татарстан могут попасть такие опасные заболевания, как ящур, бруцеллез овец и коз, оспа овец и коз и другие. Об этом напомнил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Животные завозятся за месяц-полтора, поэтому мы начинаем работу заранее. По организации Курбан-байрама мы ежегодно проводим совещания в Духовном управлении мусульман, в исполкоме Казани, в районах и городах республики. Наши подведомственные учреждения собирают всех заинтересованных и доводят наши требования», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, главная цель – защита региона от заноса инфекционных заболеваний. «Вы все понимаете, что вместе со скотом в республику могут попасть такие заболевания, как ящур, бруцеллез овец и коз, оспа овец и коз и так далее. Угроза существует. В других регионах такие заболевания есть, и за них мы отвечать не можем. Поэтому в целях предотвращения заноса инфекций мы призываем приобретать овец внутри Республики Татарстан», – посоветовал он.