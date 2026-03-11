news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 15:45

В преддверии Курбан-байрама татарстанцев предупредили об угрозе заноса ящура и оспы

Читайте нас в
Телеграм
В преддверии Курбан-байрама татарстанцев предупредили об угрозе заноса ящура и оспы
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

До мусульманского праздника Курбан-байрам осталось два с половиной месяца. Вместе с привозным скотом в Татарстан могут попасть такие опасные заболевания, как ящур, бруцеллез овец и коз, оспа овец и коз и другие. Об этом напомнил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин.

«Животные завозятся за месяц-полтора, поэтому мы начинаем работу заранее. По организации Курбан-байрама мы ежегодно проводим совещания в Духовном управлении мусульман, в исполкоме Казани, в районах и городах республики. Наши подведомственные учреждения собирают всех заинтересованных и доводят наши требования», – рассказал он.

По словам Мотыгуллина, главная цель – защита региона от заноса инфекционных заболеваний. «Вы все понимаете, что вместе со скотом в республику могут попасть такие заболевания, как ящур, бруцеллез овец и коз, оспа овец и коз и так далее. Угроза существует. В других регионах такие заболевания есть, и за них мы отвечать не можем. Поэтому в целях предотвращения заноса инфекций мы призываем приобретать овец внутри Республики Татарстан», – посоветовал он.

#курбан байрам #инфекционные заболевания #главное управление ветеринарии Кабмина РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

Главным врачом Верхнеуслонской ЦРБ назначен Марсель Садыков

11 марта 2026
Новости партнеров