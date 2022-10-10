Учителя технологии Пестрецов начали шить подсумки для мобилизованных

Сегодня в Доме детского творчества в селе Пестрецы начали шить подсумки для мобилизованных земляков. В благотворительной акции участвуют учителя технологии. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации.

Подсумок — это индивидуальная аптечка первой помощи, которая разработана специально таким образом, чтобы с помощью ее содержимого в кратчайшее время устранить экстренное кровотечение и другие жизнеугрожающие состояния.

Организацию пошива взяла на себя администрация района и добровольцы района (учителя школ). Пока в пошиве участвуют восемь учителей. На первом этапе они планируют сшить 200 подсумок.

Средства на пошив собрали жители Пестрецов, Казани, Челябинска, Уфы и даже Москвы. Сумки будут максимально заполнены медицинскими средствами — индивидуальными перевязочными пакетами, турникетами, бинтами, лейкопластырями, маркерами, фонариками. Позже их отдадут мобилизованным Пестречинского района.

Ранее в селе Шали был организован пошив балаклав.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин утвердил приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».