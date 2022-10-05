В Пестречинском районе сформированы 3 группы волонтеров для мобилизованных и их семей

В Пестречинском районе Татарстана сформированы три группы волонтеров/ активистов, которые собирают гуманитарную помощь для мобилизованных и военнослужащих и оказывают поддержку их семьям. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Первый пункт «Все для фронта. Пестрецы» открыт на базе спортклуба «Крепость» (ул. Советская д. 23а). Здесь принимают вещи для мобилизованных, а также трижды в неделю проводят занятия по боевой подготовке.

Организаторы этого отделения штаба рассказали, что из района отправлено более 150 мобилизованных. Для них на базе Детской школы искусств проходит пошив снаряжения.

Кроме того, сотрудники Пестречинской центральной районной больницы собрали почти 100 тыс. рублей. На эту сумму были закуплены спасательные одеяла, йод, флисовая ткань для пошива балаклав, ткань для пошива непромокаемых пончо, ткань рип-стоп для пошива аптечных подсумков.

«Сегодня при доме Детского творчества рукодельницы из села Шали начнут шить новую партию пончо и балаклав, а подсумки — пестречинские преподаватели технологии и швеи», — рассказали в администрации.

Пункт «Серебряные волонтеры» работает в селе Пестрецы, по ул. Казанская, д. 13. Сюда можно приносить только новые вещи (с этикеткой) для мобилизованных, военнослужащих и для их семей. Вещи для мобилизованных принимаются и в храме Святого Николая в деревне Куюки (ул. Южная, 89).

«В районе также создан штаб по оказанию социальной помощи семьям мобилизованным. Туда стекаются все обращения через электронную приемную, через социальные сети и приемную главы района Ильхама Кашапова, а также по другим каналам. Проходят заседания этого штаба, где каждое обращение рассматривается индивидуально», — отметила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Позднее военный комиссар Татарстана Сергей Погодин утвердил приказ о частичной мобилизации на территории республики.

Как в городах и селах Татарстана проходит мобилизация, читайте в материале «Татар-информа».