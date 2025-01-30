Ученики с педагогами Большого Кукмора сделали более 350 блиндажных свечей для СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В условиях продолжающейся специальной военной операции жители Кукморского района Татарстана активно поддерживают бойцов. Учителя и ученики местных школ объединяются для оказания помощи. Одним из ярких примеров стали блиндажные свечи, которые изготавливаются прямо в классах и домах.

«Банки мы собрали усилиями учащихся и родителей. После уроков совместно с учителями, учениками изготавливали эти свечи. Изготовили 365 свеч», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Большекукморской школы Чулпан Нургалиева.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Гелюся Кондратьтева — педагог-библиотекарь в Большекукморской школе. Вместе с сыном они решили внести свой вклад в общее дело и начали делать блиндажные свечи дома.

«В октябре прошлого года наша школа присоединилась к акции „Блиндажная свеча“. Мы всей школой делали блиндажные свечи, но в это время, к сожалению, Рустам болел и не смог присутствовать на всех этих мероприятиях. Но желание-то есть, желание осталось, поэтому мы решили сделать одну-две свечки, при этом купили свечи в магазине, из них у нас получилось всего лишь две банки», — поделилась Гелюся Кондратьтева.

Чтобы вдохновить других на подобные действия, Гелюся записывает видео, на которых ее сын с энтузиазмом изготавливает свечи. По словам Рустама, он старается делать качественно, чтобы свечи были действительно полезными.

«Мне нравится, когда парафин плавится. Он так быстро плавится. Мне легко делать свечи», — подчеркнул Рустам Кондратьев.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Помимо изготовления блиндажных свеч в школе параллельно собирают шефскую помощь. Учителя и ученики приносят продукты питания, одежду, средства личной гигиены. Сотрудники школы говорят, что планируют и дальше продолжать поддерживать бойцов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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