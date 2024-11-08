Промпарки, объекты ЮНЕСКО и глэмпинги: чем Зеленодольск завлекает инвесторов и туристов

В районе проживают 170 тыс. человек, в Зеленодольске прописаны 100 тыс. человек, но на деле, считает Михаил Афанасьев, кратно больше

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зеленодольск берет по максимуму от выгодного географического расположения

Зеленодольский район занимает пятую строчку по численности населения среди муниципальных образований Татарстана. В районе проживают 170 тыс. человек, в Зеленодольске прописаны 100 тыс. человек, но на деле, считает мэр Михаил Афанасьев, кратно больше.

«Если бы у нас такой Михаил Павлович был в каждом районе или хотя бы в половине районов нашей республики, поверьте, наша экономика была бы другая, честное слово», — такую характеристику мэру Зеленодольска Михаилу Афанасьеву дала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Зеленодольский район она назвала особенным, в том числе за счет удобного географического расположения. Это единственный район Татарстана, который расположен на обоих берегах реки Волги, через район проходит трасса М7, в 30 км расположилась М12, есть железная дорога, спутник – город-миллионник Казань с аэропортом в 40 км. Все это притянуло сюда маркетплейсы, которые понастроили в Зеленодольском районе свои логистические центры.

Зеленодольск — крупнейший продовольственный распредцентр Поволжья, который может обрабатывать и хранить 10 тыс. тонн груза в сутки, в том числе при низких температурах. Суммарно он обслуживает более 2 тыс. магазинов в Татарстане и за его пределами.

Зеленодольский район Талия Минуллина назвала особенным, в том числе за счет удобного географического расположения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центр развития электронной коммерции

Афанасьев окрестил Зеленодольск столицей электронной торговли Татарстана.

«У нас представлены все игроки российского рынка интернет-торговли: Wildberries, Ozon, “Яндекс”, “Магнит Маркет” с общим объемом инвестиций 28 млрд рублей», — рассказал градоначальник.

У Зеленодольска есть еще одно преимущество — это одноименная территория социально-экономического развития. Единственная ТОСЭР в стране, которая граничит с городом-миллионником. Она насчитывает 25 резидентов, еще две компании ждут получения такого же статуса. Общий объем инвестиций приближается к 20 млрд рублей.

Идея создать в Зеленодольском районе особую экономическую зону портового типа в разработке

Экономику района двигает и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ) площадью 244 га. Одновременно там могут пришвартоваться 13 судов класса «река-море», а вдоль причала расположена железная дорога вместимостью 455 грузовых вагонов и пропускной способностью до 1,5 тыс. вагонов в сутки.

Здесь создается зерновой хаб, этой осенью первый грузовой экспресс с пшеницей урожая 2024 года отправился в Турцию.

Этим летом в СММЛЦ начали строить завод по производству теплоизоляционных материалов DoorHan.

Афанасьев рассказал, что в следующем году запланировано и возведение логистического комплекса, в который вложат 7,5 млрд рублей. Планируется создать около 2 тыс рабочих мест.

«Вместе с компанией ищем арендаторов этих помещений. Уклон на продовольствие, работаем с пищевыми ретейлерами, производителями товаров народного потребления», — добавил глава Зеленодольского района.

Афанасьев рассказал, что идея создать на территории (СММЛЦ) особую экономическую зону портового типа никуда не исчезла. Подробнее о преградах, которые не дают продвинуть этот проект, мэр рассказал «Татар-информу».

«У нас есть ТОСЭР, и по закону не могут две площадки наслаиваться друг на друга. Так как у нас ТОСЭР, мы получаем деньги в рамках поддержки фонда моногородов. ОЭЗ — это другая ситуация. Но у нас есть свободные участки земли, и мы эту тему изучаем. Если это будет экономически востребовано, если будет спрос, если мы увидим, что это действительно нужно для участников внешнеэкономической деятельности, то такую ОЭЗ мы можем создать. Мы должны взвесить все за и против, пообщаться с экспертами, согласовать у руководства и принять решение», — пояснил Афанасьев.

Индустриальные парки в Зеленодольском районе привлекли «Яндекс Маркет», «Славицу» и «Нэфис Косметикс»

В районе за последнее время появилось пять новых индустриальных парков, в том числе с приставкой 2.0. Это «Тура 2.0», «Весна 2.0» и «М7 2.0». Создается промпарк «Турбина» с уклоном на машиностроение, а также первый частный индустриальный парк в Татарстане «Дружба».

Именно «Дружба» привлек такого крупного игрока, как «Яндекс Маркет», который построит тут крупный распределительный центр. Запустить планируется через год.

«Общая площадь составит 90-100 тыс. кв. метров. Центр разместится на 20 га земли. Пуск операционной деятельности арендатора планируется на конец 2025 года», — сказал исполнительный директор индустриального парка «Дружба R1» Сергей Ян.

В «Туре 2.0» расположится фабрика мороженого «Славица» с объемом инвестиций под 3 млрд рублей, а также производственный корпус «Нэфис Косметикс» с 7,7 млрд рублей инвестиций.

Туризм в районе двигают глэмпинги и объекты ЮНЕСКО

Зеленодольск единственный муниципалитет в России, где есть сразу два объекта ЮНЕСКО. Это остров-град Свияжск и Астрономическая обсерватория им. В. П. Энгельгардта. Турпоток оценивается в 3 млн человек в год. Путешественники также посещают Раифский монастырь, Дендрарий Волжско-Камского заповедника, Музей Каюма Насыри в селе Малые Ширданы, мараловую ферму.

Летом недалеко от горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» открылся филиал федеральной сети парк альпак «Пача мама». Инвестор вложил 30 млн рублей, в парке 20 животных, которых привезли из Сочи. На днях там появился первый детеныш альпаки. Парк уже посетило около 55 тыс. туристов.

Зеленодольск — пионер глэмпинговой истории, всего в районе 14 глэмпингов. Завершается постройка первых десяти домов в глэмпинге «Ханская усальба» в селе Малые Ключи, а всего их будет тридцать. Новый туристический объект будет с баней, собственной пасекой, рестораном. Объем инвестиций приближается к 120 млн рублей.

Чего не хватает Зеленодольскому району?

Глава района обратился к инвесторам — не хватает отелей, гостиниц, кафе и ресторанов, санаториев и профилакториев.

«100-тысячный город Зеленодольск, и практически нет ни одного ресторана, где можно было бы собрать 150-200 человек. Люди вынуждены выезжать в Казань или соседние регионы (Зеленодольск граничит с Марий Эл, — прим. Т-и). Мы готовы поддержать, нам нужны такие крупные пространства, чтобы у жителей была возможность организовывать свадьбы, юбилеи», — объяснил Афанасьев.

Зеленодольский район — подходящее место для санаториев, их пока четыре, но можно и больше, считает руководитель.

Афанасьев также пригласил использовать площадку технополиса на 60 тыс. кв. метров «Новая Тура», где собирались организовать Центр иранской торговли. Пока он не реализован.

«Инфраструктура есть, приходи и работай», – заманивал глава района.

Условно район делят на две зоны — Заволжскую, известную сельским хозяйством, и индустриальную с центром в городе Зеленодольск. Так вот, Афанасьев заявил, что переживает за Заволжскую зону.

Глава района обратился к инвесторам — не хватает отелей, гостиниц, кафе и ресторанов, санаториев и профилакториев Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Беспокоит нас Заволжская зона. Там проживает 17,6 тыс. человек. Нам нужно создать для этой территории рабочие места. Да, есть СММЛЦ, но исторически это территория, где занимались сельским хозяйством, когда-то там было много совхозов, колхозов», — сказал Афанасьев.

Часть людей работает вахтовым методом, но Афанасьев назвал личной задачей своей команды создать условия, чтобы люди работали рядом с домом.

Объем инвестиций в Зеленодольском районе в 2024 году оценивается в 21 млрд рублей. «Отношение собственных и заемных средств — 60 на 40, то есть наши инвесторы в первую очередь вкладывают собственные средства и используют меньшую часть кредитных ресурсов», – пояснил глава района.

Талия Минуллина отметила, что в инвестиционном контексте Зеленодольский район среди лидеров.

«В 2023 году на инвестиционных советах под председательством Раиса республики мы рассмотрели 62 проекта, из них 17, а это практически треть, относятся к Зеленодольскому району. Цифры говорят сами за себя», – похвалила глава АИР РТ.