Строительный бум и новые промпарки: как Казань примагнитила бизнес в Высокогорский район

Талия Минуллина: «Первый запрос, который делают в агентство [потенциальные инвесторы], это всегда близлежащий к городу район. И тут выходит на арену как раз Высокогорский район»

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Близость муниципалитета к Казани привлекает инвесторов

В Высокогорском районе Татарстана нет особых экономических зон, особых федеральных режимов, ТОСЭРов. Однако несмотря на это, муниципалитет можно назвать крайне перспективным и привлекательным для инвесторов, считает руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Первый запрос, который делают в агентство [потенциальные инвесторы], это всегда близлежащий к городу район. И тут выходит на арену как раз Высокогорский район. То есть, здесь близость к Казани дает очень на самом деле хорошие перспективы. Во-первых, цены ниже, с другой стороны, то, что ты рядом со столицей, дает очень хорошие, так скажем, положительные импульсы в сторону развития бизнеса», – презентовала район Минуллина.

Глава муниципалитета Равиль Хисамутдинов согласился с ней и отметил, что Высокогорский район стал шестым в рейтинге социально-экономического развития республики по итогам первого полугодия 2024 года. В этом году ставится задача войти в первую пятерку.

Равиль Хисамутдинов отметил, что Высокогорский район стал шестым в рейтинге социально-экономического развития республики по итогам первого полугодия 2024 года Фото: скриншот видео

По итогам года валовой территориальный продукт должен составить 44,3 млрд рублей – на 3,9 млрд больше, чем в прошлом году. Большую часть в 2023 году в нем занимали промышленность – 37,2%, оптовая и розничная торговля – 13,8%, сельское и лесное хозяйство – 13,3%.

«Из года в год флагманами остаются такие предприятия, как: “Казаньсельмаш” – производство самоходных сельскохозяйственных машин. Они сегодня работают почти по всему миру. ПК “Полигран”, ООО “Совпласт”, также присутствуют Усадский спиртзавод, ликероводочный завод, молочный комбинат “Елмай”», – уточнил он.

Высокогорский район за полгода перевыполнил план по вводу жилья

На следующей неделе, 19 сентября, Высокогорский район проведет выставку строительных материалов местных производителей. На данный момент это порядка 20 компаний, которые производят строительные смеси, электрощитовые изделия, офисную и школьную мебель.

«Сегодня только одна компания под названием “Союз-М” на 5 миллиардов поставляет мебели для строящегося театра им. Галиаскара Камала. Плюс к этому, 2 миллиарда у него объем инвестиций в новые гостиницы, порядка миллиарда – в поле гольфа. Загрузка только на внутреннем рынке составляет около 8 миллиардов рублей», – подчеркнул Равиль Хисамутдинов.

Хисамутдинов также отметил, что в этом году район уже перевыполнил план по вводу жилья. Вместо 180 тысяч квадратов, в первом полугодии ввели уже 200 тысяч.

«Я вам секрет открою, за каждым районом из правительства республики закреплены определенные руководители. За нашим закреплен министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Он является куратором района. Поэтому все, что касается строительных материалов – давайте в Высокую Гору», – подытожил глава муниципалитета.

За полгода муниципалитет инвестировал 9,7 млрд в основной капитал Татарстана

Объем инвестиций Высокогорского района в основной капитал республики за первое полугодие 2024 года составил порядка 9,7 млрд рублей. За весь 2023 год – порядка 21 млрд рублей.

«Объем инвестиций выполняется благодаря поступательному развитию действующих и вновь создаваемых предприятий и благодаря реализации федеральных и республиканских программ, а также за счет проектов, находящихся уже на сопровождении района», – сказал Хисамутдинов.

В последние два года в район начали переезжать компании, которые раньше располагались в Казани и арендовали там площади для развития бизнеса. Сегодня они приобрели земельные участки в Высокогорском районе, в чем власти оказали им содействие.

Кроме того, муниципалитет поддерживает местных производителей. Так, удалось восстановить кроличью ферму, которая обанкротилась и была закрыта в последние 8 лет. Новые инвесторы купили ее с торгов у банка и начали проект заново. На данный момент там содержится 120 тысяч голов. Также в планах – наладить производство кормов для кроликов, чтобы не закупать их в Воронежской области.

«В 2023 году у нас в Высокогорский район инвестировали 19 компаний из 11 субъектов Российской Федерации. И уже за первое полугодие 2024 года мы 18 компаний туда привлекли из 9 субъектов России, это: Краснодарский край, Приморский край, Новгородская область, Питер, Москва, Свердловская область, Томская область, Башкортостан, Ярославская область. То есть вы видите, что география даже по России очень солидная. Видно, перспектива хорошая», – уточнила Талия Минуллина

В Высокогорском районе появятся два промпарка с инвестициями на 56 млрд рублей

На территории Высокогорского района функционирует промышленный парк ХЭФ с восемью резидентами. Их общая выручка за первое полугодие составила более 700 миллионов рублей. Однако промпарк находится в зоне плотной застройки, что ограничивает его развитие.

На территории Чернышевского сельского поселения организован и в данный момент проходит аккредитацию промпарк «Чернышевка». На его развитие район получил грант из фонда содействия инновациям в размере 30 миллионов рублей. Также на заседании Инвестиционного совета под руководством Раиса Татарстана Рустама Минниханова было одобрено строительство двух промышленных парков: «Агрополис» и «Высокогорский», инвестором которых выступил ООО «Муссон групп».

«Агрополис» разместится на 313 гектарах. Количество резидентов – 18 компаний, для которых организуют 7,9 тыс. рабочих мест. Предполагается, что они будут заниматься производством и обработкой сельхозпродукции. Общий объем инвестиций на все три очереди парка составит 26,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2026 года. Заполняемость промпарка на данный момент составляет порядка 40%.

Общая площадь промпарка «Высокогорский» составит 284 гектара. В нем разместятся 33 резидента, создадут почти 8,3 тыс. рабочих мест. Основная специализация – производственно-складская. Объем инвестиций составляет 29,5 млрд рублей. В эксплуатацию его введут в третьем квартале 2026 года. Заполняемость – уже порядка 80%.

«Создание агропромышленного парка и Высокогорского парка будет способствовать, по нашему мнению, снижению маятниковой миграции в зоне казанской агломерации. В то же время резиденты, которые будут нуждаться в специалистах из Казани, смогут без труда организовать трансфер рабочих из Казани в парке», – отметила Фарида Ярхамова из GR ООО «Муссон Групп».

Уровень безработицы в Высокогорском районе достиг исторического минимума

На сегодняшний день на учете в качестве безработных в Высокогорском районе Татарстана числятся всего 26 человек – 0,11%. Это исторический минимум, сообщил Равиль Хисамутдинов.

«Средняя месячная заработная плата предприятий сегодня составляет 67 тысяч рублей. Зарплата неплохая, но есть с кем конкурировать, конечно. Из-за того, что мы фактически находимся от города [Казань] через дорогу, у нас есть определенные преимущества, но в то же время есть определенные трудности», – подчеркнул он.

Хисамутдинов также рассказал, что прирост населения за первую половину 2024 года составил порядка 9 тысяч человек. Для сравнения, за 2023 год район увеличился на 2 тысячи человек.

«Но это опять, уважаемые друзья, я называю цифры статистической отчетности. Это те люди, которые прописались. Сегодня официально прописанных 61 тысяча, а фактически у нас в районе проживает более 200 тысяч человек», – добавил глава муниципалитета.

По данным Института пространственных данных по изучению сотовых операторов, которые озвучил Равиль Хисамутдинов, маятниковая миграция составляет порядка 20 тысяч человек. Ежедневно люди уезжают на работу в другие города, а после рабочего дня возвращаются обратно. По мнению главы, эти люди – рабочая сила, которую нужно привлекать на местные предприятия.

«Если не хотите, чтобы они ежедневно стояли в пробках, можете, не раздумывая, заходить в район и инвестировать, создавать новые рабочие места», – подытожил он.