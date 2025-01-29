Участник СВО из Заинска поблагодарил волонтеров за автомобиль

Участнику специальной военной операции помогли приобрести автомобиль волонтеры Заинска и Новошешминска. Житель Заинска Венер (позывной Веня) служит по контракту. В конце прошлого года заинская волонтерская группа «Масксети Zаинск с Vами» открыла сбор на покупку машины.

«Я случайно узнала о такой потребности. Открыли сбор, потихоньку стали поступать средства, и вдруг откликаются наши боевые братья из Новошешминска и предлагают свою помощь. Так как мы дружим с тамошними волонтерами и нередко помогаем им маскировочными сетями, они помогли нам машиной. Вот такое царит боевое братство между волонтерами», – рассказала руководитель волонтерского движения по изготовлению маскировочных сетей в Заинске Елена Хисамутдинова.

«УАЗ» был направлен в зону СВО из Новошешминска в начале января 2025 года. Веня его получил и отправил видеосообщение, в котором поблагодарил всех, кто принимал участие в приобретении автомобиля.

«Огромное спасибо за гуманитарную помощь. Враг будет разбит, победа будет за нами!» – заявил боец в видеообращении.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной.