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Участник форума в Москве спросил у Минниханова, умеет ли он готовить татарские блюда
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, умеет ли он готовить татарские блюда. Такой вопрос руководителю республики задал один из участников IX Московского молодежного форума «Мост Москва — Татарстан».
«Когда вопрос сибирскому татарину задали, он сказал: „Да, я очень хочу или бываю“. Я могу руководить, могу оценить, хорошо приготовили или плохо на профессиональном уровне», — ответил с юмором Минниханов.
Форум «Мост Москва — Татарстан» — это площадка, на которой спикеры, опираясь на личный опыт, делятся с молодежью советами по выбору профессии, достижению успеха, отвечают на вопросы. Так, в этом году в событии в том числе приняли участие полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков, певец Салават Фатхетдинов, а также народный артист России Олег Газманов.
Организатор мероприятия — полномочное представительство РТ в РФ. Первый молодежный форум «Мост Москва — Татарстан» прошел в 2015 году.
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