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Общество 13 апреля 2024 18:05

Олег Газманов на форуме «Мост Москва – Татарстан» зачитал стихи для новой песни

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Советский и российский певец, композитор, продюсер, народный артист России Олег Газманов во время своего выступления на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» обещал в будущем поприветствовать участников события на татарском языке и исполнить свою новую песню.

«В следующий раз, если меня пригласят, я начну свое выступление по-татарски – это раз. И спою песню, которую я вот недавно написал», – сказал артист.

Затем он зачитал стихи к новой музыкальной композиции, посвященной патриотизму:

«Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир,

Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир!

Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши

Все те, кто здесь родился и кто Родину нашли».

Сегодня в российской столице открылся девятый молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

#олег газманов #мост москва – татарстан
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