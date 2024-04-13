Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Олег Газманов на форуме «Мост Москва – Татарстан» зачитал стихи для новой песни
Советский и российский певец, композитор, продюсер, народный артист России Олег Газманов во время своего выступления на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан» обещал в будущем поприветствовать участников события на татарском языке и исполнить свою новую песню.
«В следующий раз, если меня пригласят, я начну свое выступление по-татарски – это раз. И спою песню, которую я вот недавно написал», – сказал артист.
Затем он зачитал стихи к новой музыкальной композиции, посвященной патриотизму:
«Я – русский, я – татарин, я – чеченец, я – башкир,
Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир!
Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши
Все те, кто здесь родился и кто Родину нашли».
Сегодня в российской столице открылся девятый молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»