Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» открылся в столице России

Девятый Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» открылся сегодня в столице России. В мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году форум посвящен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи. Поэтому неслучайно, что встреча открылась выступлением Московского хора многодетных семей.

Затем участников мероприятия поприветствовал полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин. «За эти годы перед молодежью выступили десятки спикеров. Искренне надеюсь, что их советы оказались полезны», – сказал он.

Ахметшин пожелал студентам и аспирантам удачи и успехов. «Только алга (вперед – перевод с татарского)», – заявил он.

Форум «Мост Москва – Татарстан» – это площадка, на которой спикеры, опираясь на личный опыт, делятся с молодежью советами по выбору профессии, достижению успеха, отвечают на вопросы.

Каждый год татарстанцы, добившиеся значительных успехов в разных профессиональных областях, встречаются со студентами и работающей молодежью. Первый молодежный форум «Мост Москва –Татарстан» прошел в 2015 году.

Организатор мероприятия – полномочное представительство РТ в РФ.