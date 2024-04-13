Певец Салават: Настоящий татарин на русском языке должен говорить с акцентом

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Народный артист Татарстана и Башкортостана, заслуженный артист России Салават Фатхетдинов заявил, что считает себя удачливым человеком, потому что живет в РТ и говорит на родном языке. Об этом певец рассказал на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан».

«Очень много разговоров по поводу татарского языка, особенно в Татарстане. Кто-то боится, что с каждым годом все меньше людей разговаривают на своем родном языке. Кто-то переживает, бастует, пишет. Мне кажется, не нужно воевать, бастовать, писать, кричать, выходить на улицу с флагами», — сказал Фатхетдинов.

По его мнению, чтобы язык сохранился, на нем нужно разговаривать, особенно дома.

«Мой друг Саша говорит: „Я же татарин, но плохо говорю по-татарски. Хотя бы материться что ли...“. Я ответил: „Это у тебя не получится. Настоящие татары разговаривают на татарском языке, а ругаются на русском“», — пошутил певец.

Он добавил, что тем, кто стесняется говорить на татарском по каким-то причинам, предлагает петь. По словам артиста, самые добрые слова — в татарских песнях.

«Многие стесняются акцента. На эту тему я тоже всегда подшучиваю: настоящий татарин на русском языке должен говорить с акцентом. Он должен знать на 100% свой родной язык», — сказал Фатхетдинов.

В завершение он еще раз подчеркнул, что татарский язык очень красивый. «Наша Россия — многонациональная, но я люблю Татарстан», — заключил певец.

Сегодня в российской столице открылся девятый молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». В мероприятии принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.