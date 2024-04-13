Собянин: «Мост Москва – Татарстан» стал символом дружбы и сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин направил приветствие участникам IX Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан». Он отметил, что за прошедшие годы «интересный и полезный форум, объединивший молодых талантливых людей Москвы и Татарстана», стал символом дружбы и сотрудничества двух регионов.

«Здесь обсуждают актуальные социальные вопросы, делятся жизненным опытом, строят совместные планы», – подчеркнул в своем приветствии Собянин.

Он добавил, что на этом форуме молодежь получает уроки мужества, патриотизма и успеха, а старшее поколение укрепляет свою уверенность в том, что «эстафету созидания и развития передает в надежные руки».

Градоначальник убежден, что форум «Мост Москва – Татарстан» станет важным событием в общественной жизни столицы, даст старт новым взаимовыгодным проектам.

Приветствие Собянина зачитал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. От себя он поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«В мечети Москвы и на дополнительные площадки, которые Правительство Москвы выделило в честь праздника, пришли 180 тыс. человек», – сообщил спикер.

Сучков выразил уверенность, что предстоящий праздник Курбан-байрам также будет достойно организован и проведен в Москве.

Форум «Мост Москва – Татарстан» – площадка, на которой государственные и общественные деятели рассказывают молодежи о своем жизненном пути к успеху, дают советы по реализации поставленных целей.

Организатор мероприятия – полномочное представительство РТ в РФ. Первый молодежный форум «Мост Москва –Татарстан» прошел в 2015 году. В этом году он посвящен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи.