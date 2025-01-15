«УАЗы», антидроновые одеяла: менделеевцы отправили первую в этом году помощь на СВО

Военнослужащие из Менделеевского района Татарстана получат два автомобиля «УАЗ». В машины загрузили остальную часть груза.

Бойцам отправили медикаменты, собранные воспитанниками образовательных учреждений, антидроновые одеяла, окопные свечи, маскировочные сети, сухие супы, супы в реторт-пакетах и наборы с бытовыми предметами.

«Спасибо благотворителям, волонтерам инициативной группы „Мы вместе“ и всем неравнодушным жителям. Для наших ребят эта поддержка имеет большое значение», — прокомментировал отправку первой в этом году партии помощи глава района Радмир Беляев.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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