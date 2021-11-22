Более тысячи транспортных карт заблокировали у непривитых жителей Нижнекамска

С 22 ноября в Нижнекамском районе Татарстана приостанавливается действие электронных карт с льготным транспортным приложением у граждан старше 60 лет, не имеющих QR-кода о вакцинации или QR-кода о противопоказаниях и медотводе. На сегодняшнее утро заблокировано более 1 тыс. социальных карт. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Марина Камелина.

«На сегодняшнее утро заблокировано 1139 социальных карт. Их действие возобновляется после поступления сведений о получении QR-кода. Для того чтобы действие карты возобновилось, человеку необходимо вакцинироваться или получить медотвод. После появления соответствующих сведений в системе оплаты проезда карта разблокируется», — пояснила Камелина.

Заммэра уточнила, что сведения в систему поступают автоматически, поэтому у человека нет необходимости куда-либо обращаться или ходить.

У пассажиров без QR-кодов, которые уже пополнили карты на декабрь, действие их льготных карт будет продлено после снятия ограничений. «Денежные средства не будут сгорать», — подчеркнула Марина Камелина.

Кроме того, заместитель мэра Нижнекамска уточнила, что QR-код действителен после получения двух компонентов прививки, если вакцина двухкомпонентная.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром из метро и трамваев в Казани высадили 500 человек — у них не было QR-кода.

Сейчас в стране продолжается активная прививочная кампания. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно напоминал о важности вакцинации и отмечал высокую эффективность и безопасность отечественных препаратов от коронавируса. Недавно глава государства сам ревакцинировался от Covid-19.