Утром из метро и трамваев в Казани высадили 500 человек – у них не было QR-кода

Сегодня, 22 ноября, в общественном транспорте Казани у пассажиров начали проверять QR-коды. Несмотря на то, что местных жителей заранее предупредили о новых ограничениях, избежать конфликтов не удалось.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Так, на 7:30 утра из метро и трамваев высадили 500 казанцев из-за того, что у них не было QR-кода. Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на улице Серова стоят трамвайные маршруты №1 и №6 из-за пассажира, который отказывался показывать QR-код и не стал выходить из салона. Более того, он вызвал полицию, поскольку посчитал действия кондуктора незаконными. Задержка движения составляет 30 минут.

В метро также идет проверка QR-кодов перед входом, пассажиры также начинают возмущаться и срываться на контролеров. Одна из женщина устроила скандал, так как ее не пропустили со справкой о первой прививке.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

МУП «Метроэлектротранс» обращается к пассажирам с просьбой отнестись к новым ограничениям с пониманием. По новому постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе.